Crespo admite preocupação com rebaixamento no Paulistão e projeta Brasileirão: '45 pontos' Estadão Conteúdo 24.01.26 22h12 A fase no São Paulo não está boa, isso é inegável. E o técnico Hernán Crespo sabe disso. A derrota para o Palmeiras neste sábado (24) pelo Paulistão não só não aliviou o clima tenso nos bastidores, como colocou o time tricolor numa situação bem incomum: a preocupação com a queda para a segunda divisão do estadual. O treinador argentino admitiu que existe sim um sinal de alerta ligado no Morumbi. Antes mesmo de a bola rolar, ele deu declarações fortes a respeito do atual cenário, dentro e fora de campo. Segundo ele, o São Paulo "vive o pior momento de sua história". Depois da partida, porém, adotou um discurso mais otimista, mesmo com o tabu de 10 jogos sem vencer o Palmeiras. "Estamos preocupados sim. Temos de nos preocupar com isso", avaliou Crespo sobre a situação do São Paulo no Paulistão. "Mas teremos três rodadas, com Santos, Primavera e Ponte Preta, que pode acontecer de tudo. Também podemos nos qualificar e classificar. Temos de ir jogo a jogo." "Acho que ninguém gosta da derrota, ninguém. Mas existem derrotas e derrotas. Para a Portuguesa foi realmente preocupante. Hoje não. Faz mal? Sim, claro. Ninguém quer perder. Mas acho que o time está crescendo", disse, enfatizando a dificuldade que é o calendário do futebol brasileiro. Diferentemente do que fez antes da partida, em que falou bastante sobre os momentos turbulentos do São Paulo fora de campo, na coletiva de imprensa o argentino foi mais breve nas palavras e não se estendeu em relação a esse assunto. "No momento que está o clube, é a gente", disse Crespo, colocando suas fichas nos seus jogadores para fazer o time sair da situação desconfortável em que se encontra. "Mas estou confiante. Acho que em breve as coisas começarão a melhorar. Chegarão reforços, chegarão também os meninos depois da Copinha... acho que temos futuro. Mas o futuro, como falei: no Brasileirão, 45 pontos. Esse é o futuro. E tentar construir como jogamos hoje", projetou. Apesar da derrota, Crespo acredita que o São Paulo teve um bom desempenho na Arena Barueri. Avaliou que o time poderia ter vencido, inclusive, se tivesse aproveitado as oportunidades que teve. O triunfo não veio, mas para ele o que valeu mesmo foi o que os jogadores tricolores apresentaram em campo. "Acho que a diferença real foi de hierarquia. Eles concretizaram e a gente não. Mas o jeito de jogar, com atitude, com a vontade de brigar, de tentar jogar. De criar jogo, de criar ocasiões. Acho que esse é o caminho, é por aqui. Com reforços e os meninos de Cotia, dá para acreditar na temporada, que vai ser difícil, como todo mundo sabe, mas vai dar certo", finalizou o treinador. "Com a derrota, o São Paulo estaciona na 14ª colocação com apenas 4 pontos. Com a derrota, o São Paulo estaciona na 14ª colocação com apenas 4 pontos. O Noroeste, penúltimo lugar, empatou com a lanterna Ponte Preta também neste sábado. Pelo menos até o fim da rodada, o clube tricolor ainda não terá o gosto amargo de ocupar a zona da degola. Seu próximo compromisso no Paulistão é no sábado (31), contra o Santos, no MorumBis. 