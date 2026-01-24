Crespo admite insatisfação com má fase no São Paulo: 'Pior momento da história' Estadão Conteúdo 24.01.26 18h48 Momentos antes do clássico com o Palmeiras deste sábado (24) pela 5ª rodada do Paulistão, o técnico Hernán Crespo conversou com jornalistas e voltou a tocar numa pauta recorrente no Morumbi: a atual fase do clube, com crises políticas e no futebol. Para o treinador argentino, o São Paulo está no pior momento da história. "A gente chegou aqui sete meses atrás. O presidente não está. Júlio Casares não está. Muricy não está. Belmonte não está", declarou o técnico são-paulino em tom de insatisfação. Além dos citados, ele também mencionou outros nomes e cargos que faziam parte da gestão em 2025, mas que também não estão mais presentes no time tricolor. "Mudou tudo. Departamento médico, diretoria, presidente..." e deu uma risada de deboche em seguida. "Talvez vá chegar outras pessoas. Presidente novo. Com calma, e tentar ajudar onde a gente puder ajudar. É difícil, difícil demais. Talvez estamos falando do pior momento da história do São Paulo", admitiu Crespo. O argentino disse por diversas vezes que tem tentado blindar seus jogadores do ambiente conturbado que se instalou. Mas, segundo ele, separar as coisas não é algo tão simples de se fazer. Em campo, os resultados positivos também não estão vindo e a pressão está grande por todos os lados. "O time é um corpo estranho a tudo isso? Não. É normal. A gente precisa de estabilidade, um pouco de estabilidade", pediu Crespo. "A ideia é colocar, neste momento serenidade e tentar colocar o São Paulo Futebol Clube no centro do projeto. Como? Com serenidade, tentar fazer as coisas bem. Tentar desenvolver os moleques de Cotia, esperar reforços... São Paulo precisa de tempo. A gente tenta fazer o melhor possível dentro do limite de tudo aquilo que eu falei que está acontecendo", finalizou o técnico do São Paulo. Antes de enfrentar o Palmeiras neste sábado, o São Paulo é o 14º colocado do Paulistão, um degrau acima à zona da degola. Ocupa a 14ª posição com 4 pontos, enquanto o rival alviverde é o 3º colocado com 9 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista São Paulo FC Hernán Crespo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55