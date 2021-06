CRB x Palmeiras: onde assistir à Copa do Brasil, arbitragem e escalações

Em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2021, jogo de ida, CRB e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (03), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Atual campeão da Copa do Brasil, o Verdão encara o Galo da Praia em Alagoas em busca da vaga às oitavas da competição nacional. O CRB, nas fases anteriores, despachou o Goianésia e Paysandu. O jogo de volta entre as equipes será na próxima quarta-feira (09), às 19h, no Allianz Parque.

De acordo com o regulamento, não há gol qualificado fora de casa no torneio, ou seja, o empate na soma dos dois resultados leva a definição da vaga para as cobranças de pênalti.

EX-PALMEIRAS, WESLEY NÃO SE RECUPERA DE LESÃO E ESTÁ FORA DA PARTIDA PELA COPA DO BRASIL

O CRB informou que o volante Wesley, de 33 anos, teve lesão detectada na panturrilha direita e está fora dos dois jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, quinta e no dia 9 de junho, além da partida contra o Cruzeiro, pela Série B.

BRENO LOPES E MARCOS ROCHA TREINAM APÓS LESÕES; JOGADORES CONVOCADOS PELAS SELEÇÕES SÃO OS DESFALQUES

Durante as atividades de preparação para duelo contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil, as novidades foram os retornos do lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Breno Lopes, que treinaram com bola pela primeira vez com o elenco. Recuperados de problemas físicos, os jogadores seguem em estágio de recondicionamento e realizaram complemento com o Núcleo de Saúde e Performance após as atividades.

Por outro lado, os atletas convocados para as seleções nacionais (Weverton, convocado para a Seleção Brasileira, Gabriel Menino, convocado para a Seleção Brasileira Olímpica, Gustavo Gómez, convocado para a Seleção Paraguaia, e Matías Viña, convocado para a Seleção Uruguaia), foram os desfalques nos treinos aplicados por Abel Ferreira.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de CRB x Palmeiras

Data: 03 de Junho de 2021, quinta-feiraHorário: 21h30 (horário de Brasília)Local: Estádio Rei Pelé, em Maceio-AL

Árbitro: Ramon Abatti Abel – AB/SCAssistentes: Kleber Lucio Gil – FIFA/SC e Helton Nunes – AB/SC

Transmissão:– SPORTV e PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Everaldo Marques, comentários de Ricardinho (por vídeo) e Maurício Noriega; Central do Apito com Sálvio Spinola e reportagens de Andrea Resende);

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Claudinei, Marthã e Diego Torres; Erik, Calyson e Hyuri. Técnico: Allan Aal

Desfalques: Wesley (machucado); Celsinho, Vitão e Alisson Farias (atuaram por outras equipes no torneio)

PALMEIRAS: Jailson, Mayke, Luan e Renan; Lucas Lima, Patrick de Paula, Danilo, Scarpa e Victor Luís; Willian e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Weverton (convocado para a Seleção Brasileira), Gabriel Menino (convocado para a Seleção Brasileira Olímpica), Gustavo Gómez (convocado para a Seleção Paraguaia) e Matías Viña (convocado para a Seleção Uruguaia), Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda) e Kuscevic (em transição física)