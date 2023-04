Craque do Palmeiras, Rony ‘vira’ criança às vésperas de decisão com inteligência artificial

Às vésperas do jogo que vai decidir o vencedor do Paulistão 2023, o paraense Rony, craque do Palmeiras, "virou" criança novamente por meio da técnica de inteligência artificial. A arte é do designer também paraense Obadias Souza, de Belém, que ainda recriou a imagem de outro jogador do “Porco”: Weverton - que continua com barba e não escapou na calvície nem com a tecnologia.

Veja:

Rony, o craque do Palmeiras, "virou" criança novamente por meio da técnica de inteligência artificial (Reprodução/Redes Sociais)

Weverton - que continua com barba e não escapou na calvície nem com a tecnologia (Reprodução/Redes Sociais)

Obadias Souza, que é apaixonado por futebol e já vem realizando trabalhos similares voltados ao esporte, transformou os jogadores com ajuda inicial do software ChatGPT e, posteriormente, do gerador de texto para imagem Midjourney, que é operado no programa Discord. Por fim, o profissional editou as imagens utilizando a ferramenta Photoshop.

Recentemente, o designer também fez os mascotes de todos os clubes do Campeonato Paraense na versão infantil, utilizando a mesma técnica.

Sobre o artista

Obadias Souza iniciou na profissão de designer em 2018, quando era responsável por um time de futebol e queria que a equipe ganhasse projeção nas redes sociais. Mas o reconhecimento de forma nacional veio com a criação de alguns mascotes. Amante do futebol pelada, Obadias Souza teve suas publicações divulgadas no perfil “Futebol Zueiro”, nas redes sociais, com o tema de mascotes do Parazão bebês. A repercussão foi grandiosa, que fez o designer ir além.

“Repercutiu de uma forma que eu não esperava, foi algo absurdo, que não consegui tocar outros projetos, pois a demanda ficou muito grande, muitas pessoas perguntando. Sempre falo que os mascotes são feitos através da Inteligência Artificial, damos um retoque de criatividade no photoshop, escudos”, disse em entrevista ao O Liberal no final de fevereiro deste ano.