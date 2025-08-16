Coutinho celebra reencontro com Neymar em Vasco x Santos: 'Um privilégio tê-lo aqui' Estadão Conteúdo 16.08.25 8h57 O reencontro entre Neymar e Philippe Coutinho promete ser um dos ingredientes especiais do duelo entre Santos e Vasco, neste sábado, às 16h, no MorumBis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amigos de longa data e companheiros em diferentes momentos da seleção brasileira, os dois estarão frente a frente em lados opostos, agora defendendo clubes em situações distintas na tabela. Coutinho destacou a importância desse momento. "Um reencontro muito bacana. Eu falei para ele (Neymar), quando voltou ao Brasil, que é um privilégio muito grande tê-lo aqui. A gente é amigo, mas, claro, que quando a bola rolar no domingo, é cada um defendendo o seu. Vai ser um bom reencontro, a gente jogou junto há bastante tempo", disse em entrevista à VascoTV. A relação entre os dois se consolidou na seleção brasileira, principalmente a partir do ciclo da Copa do Mundo de 2018. Enquanto Neymar assumia o protagonismo ofensivo com dribles e jogadas individuais, Coutinho aparecia como articulador e finalizador, muitas vezes sendo decisivo com seus chutes de fora da área. Juntos, formaram uma parceria que garantiu momentos de brilho em Eliminatórias, Copa América e no próprio Mundial. Agora, o reencontro acontece em contexto de necessidade. O Vasco chega pressionado, dentro da zona de rebaixamento, com 16 pontos, e tenta reagir sob o comando do técnico Fernando Diniz. No primeiro turno do Brasileirão, Neymar não pôde estar em campo por causa de uma lesão na coxa. "Semana larga, tivemos bastante tempo para trabalhar. Vamos para o jogo com bastante carga de trabalho, o que faz com que a gente entre em campo bem confiante", acrescentou Coutinho, reforçando o clima de preparação intensa para a partida. Do outro lado, o Santos soma 21 pontos e busca se afastar definitivamente da parte baixa da tabela. Neymar, principal reforço do clube para a temporada, volta a ser a grande esperança da torcida alvinegra, principalmente agora que vem de uma sequência de jogos entre os titulares. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Santos FC Philippe Coutinho Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 Adrenalina David Lucas: o jovem trilheiro que transformou um sonho de criança em uma jornada rumo ao campeonato 15.08.25 15h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25