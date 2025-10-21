Courtois defende Vini Jr. no Real: 'As pessoas são injustas, muitos zombaram dele com 18 anos' Estadão Conteúdo 21.10.25 11h33 A entrevista do capitão Courtois para a partida de quarta-feira com a Juventus pela Champions, no Santiago Bernabéu, se transformou em uma grande defesa do goleiro ao atacante Vini Jr. Após polêmica do brasileiro na visita ao Getafe, no fim de semana, o goleiro garantiu que o jogador vem sendo perseguido há tempos na Espanha e que mais uma vez não fez nada de errado. Vini Jr. Saiu do banco de reservas para ajudar o Real a buscar um duro triunfo por 1 a 0 que valeu a retomada da liderança de La Liga. Na ocasião, o brasileiro bateu boca com marcadores e, caçado com faltas violentas, causou duas expulsões no Getafe, revoltando a torcida local e alguns oponentes. Courtois foi questionado sobre o comportamento de Vini e foi duro em sua defesa. "Às vezes as pessoas são injustas com o Vinícius, muitos de vocês até zombaram dele com 18 anos. É normal que ele às vezes tenha uma pequena reação, eles o procuraram (nas faltas e provocações) desde o início e no final ele desequilibrou o rival", disse Courtois, nao vendo desrespeito do brasileiro contra o Getafe. "Não me importa como o Vinícius aja, ele não fez nada de errado. Os adversários estavam provocando, procurando e batendo nele sem a bola. No final, o árbitro defendeu um pouco o Vinícius (ao dar os dois cartões vermelhos)", seguiu. Questionado se prefere que Vini ignore as provocações dos adversários, o goleiro jogou a bola para os homens do apito. "Não me importo. É hora de os árbitros protegê-lo e começar a punir os jogadores que o chutam." Vini não começou a partida de La Liga e não sabe se entrará desde o começo diante da Juventus em sua briga particular com o compatriota Rodrygo por uma vaga - Mastantuono está com moral diante de Xabi Alonso, e vem sendo o ponta pela direita. Mas terá casa cheia o apoiando caso comece a partida da terceira rodada da Champions. Courtois elogia a postura do camisa 7 quando está em campo. "Nem sempre é fácil ter um estádio inteiro torcendo por você. Acho que ele aprendeu a conviver com conflitos e até a desestabilizar os adversários, e precisa jogar o seu jogo porque é um dos melhores do mundo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions Real Madrid Courtois Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores 21.10.25 12h34 Mais esportes Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16 Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final 21.10.25 12h21 Futebol Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha 21.10.25 11h45 Alô Série A UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão. 21.10.25 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 12h20 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00