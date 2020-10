Coudet interrompe apresentação de Muricy e brinca: 'Como não vou te conhecer?'

O ex-treinador Muricy Ramalho e o atual técnico do Internacional, Eduardo Coudet protagonizaram um momento divertido no programa "Bem, Amigos!" da última segunda-feira, que teve o comandante do Colorado como convidado.

Ao iniciar a conversa com o argentino, Muricy resolveu se apresentar, em gesto de humildade. Coudet, então, interrompeu o brasileiro e brincou:

– Conheço sua carreira, Muricy. É uma eminência, como não conhecer? Não precisa se apresentar.

O episódio rendeu risadas do apresentador Cléber Machado no estúdio e do narrador Galvão Bueno, que participava de casa