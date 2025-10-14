Costa do Marfim e Senegal garantem vaga para a disputa da Copa do Mundo do ano que vem Estadão Conteúdo 14.10.25 18h28 Costa do Marfim e Senegal garantiram, nesta terça-feira, vaga na disputa da Copa do Mudo do ano que vem. As duas seleções vão participar do Mundial pela quarta vez. A seleção marfinense, atual campeã africana, derrotou Quênia por 3 a 0, enquanto Senegal superou a Mauritânia, por 4 a 0, em duelos válidos pela décima e última rodada das Eliminatórias Africanas. Costa do Marfim e Senegal se juntam a Egito, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Argélia, Tunísia e Gana, os outros países africanos classificados para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. República Democrática do Congo, Nigéria, Camarões e Gabão vão disputar a repescagem. Em casa, no Stade Alassane Ouattara, em Abidjan, debaixo de muita chuva, os marfinenses não deram chance para o Quênia. Com pressão intensa desde o início, a Costa do Marfim abriu o placar logo aos sete minutos com Kessié. Apesar do grande domínio, os anfitriões só foram ampliar o placar na segunda etapa, com Diomande, aos nove minutos, com um belo chute de longe. Amad Diallo completou a vitória. Costa do Marfim terminou como primeira colocada no Grupo F, com 26 pontos, sem levar gol (marcou 25 em dez jogos), superando Gabão, que terminou com 25, ao derrotar Burundi em seus domínios por 2 a 0. No Grupo B, Senegal aproveitou o apoio da torcida e o talento de Mané para derrotar Mauritânia, por 4 a 0, com dois gols marcados pelo seu jogador mais talentoso. Ndiaye e Gabib Diallo também marcaram na goleada. Com o resultado a equipe senegalesa alcançou os 24 pontos, contra 22 da República Democrática do Congo, que bateu o Sudão por 1 a 0. Senegal e Mauritânia se enfrentam, nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 10ª e última rodada do Grupo B das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026. Em casa, no Stade Me Abdoulaye Wad, em Diamniado, os senegaleses podem carimbar o passaporte para o Mundial em caso de vitória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo Costa do Marfim Senegal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48 Será? Possíveis mosaicos da torcida do Remo no Re-Pa vazam na internet; veja os desenhos Torcida do Remo esgotou todos os ingressos do lado A e promete fazer três mosaicos 14.10.25 16h48 RE-PA Remo e Paysandu já se enfrentaram 13 vezes no novo Mangueirão; veja o retrospecto Dessas 13 disputas, Papão venceu seis, Leão duas, e cinco terminaram empatadas. 14.10.25 16h32 RE-PA Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré. 14.10.25 15h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30