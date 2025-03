Corredor empurra adversário durante campeonato de atletismo

Um atleta empurrou seu adversário próximo à linha de chegada durante a final dos 1.500 metros do Campeonato Espanhol de Atletismo Indoor Sub-20, realizado na cidade de Salamanca, na Espanha.

Segundo a imprensa espanhola, Daniel López, que ocupava a segunda posição na prova, fez uma manobra para a direita, bloqueando a tentativa de ultrapassagem de Mario Palencia. Diante da situação, o Palencia reagiu empurrando o adversário e, como consequência, foi desclassificado por conduta antidesportiva.

VEJA MAIS

Apesar do ocorrido, López conseguiu cruzar a linha de chegada na segunda colocação. O vencedor da prova foi Guillermo Sánchez, com o tempo de 3m54s55.

Dias antes, um caso semelhante aconteceu nos Estados Unidos. Durante a final do revezamento 4x200 metros, no campeonato estadual da Virgínia, uma atleta foi desclassificada após atingir uma adversária com o bastão da prova ao ser ultrapassada. Como resultado, além da expulsão da corredora, a equipe da IC Norcom High School teve sua participação anulada na competição.