Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

CORREÇÃO: Sul-Americana: Santos de Neymar estreia na altitude e São Paulo começa no Uruguai

Estadão Conteúdo

A nota enviada anteriormente contém erro de informação no texto. Segue a versão corrigida:

Foram definidas nesta quinta-feira as chaves da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O evento foi realizado na cidade de Luque, no Paraguai, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Sete brasileiros vão participar do torneio em 2026: São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Vasco e Botafogo.

A primeira rodada será disputada entre 7 e 9 de abril. O São Paulo estreia contra o Boston River, em Montevidéu, casa dos adversários. Integrante do Grupo B, encara também OHiggins, do Chile, e Millonarios, da Colômbia

Já o Santos de Neymar está no Grupo D e começa a jornada na altitude de Cuenca no Equador, onde enfrenta o Deportivo Cuenca. A chave ainda tem San Lorenzo-ARG e Recoleta-PAR.

No Grupo E, o Botafogo, eliminado da pré-Libertadores estreia em duelo com o Caracas, no Rio. Já o Grêmio, integrante do Grupo F, pega o City Torque, no Uruguai, enquanto o Red Bull Bragantino visita o Carabobo na Venezuela, pelo Grupo H.

Veja os grupos da Copa Sul-Americana: Grupo A: América de Cali-COL, Tigre-ARG, Macará-EQU e Alianza Atlético-PER. Grupo B: Atlético Mineiro, Ciencieano-PER, Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU Grupo C: São Paulo, Millonarios-COL, Boston River-URU e OHiggins-CHI. Grupo D: Santos, San Lorenzo-ARG, Deportivo Cuenca-EQU e Recoleta-PAR. Grupo E: Racing-ARG, Caracas-VEN, Indepediente Petrolero-BOL e Botafogo. Grupo F: Grêmio, Palestino-CHI, Montevideo City Torque-URU e Deportivo Riestra-ARG. Grupo G: Olimpia-PER, Vasco, Audax Italiano-CHI e Barracas Central-ARG Grupo H: River Plate-ARG, Red Bull Bragantino, Blooming-BOL e Carabobo-VEN.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Sul-Americana

sorteio

grupos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição'

Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais

19.03.26 18h35

FUTEBOL

Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal

Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino

19.03.26 15h20

Futebol

Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru

Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile

19.03.26 14h50

futebol

Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil

Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento

19.03.26 13h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM DA LINHA

Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil

Agora, restam apenas Remo e Paysandu de paraenses na competição

19.03.26 22h08

REPERCUSSÃO

Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece'

Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense

19.03.26 21h16

DEVOÇÃO

Capitão do Remo, Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Maracanã

Zagueiro levou símbolo religioso ao gramado do Maracanã antes do jogo pela 7ª rodada do Brasileiro contra o Flamengo

19.03.26 20h27

Futebol

Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo

Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia

19.03.26 22h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda