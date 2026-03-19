CORREÇÃO: Sul-Americana: Santos de Neymar estreia na altitude e São Paulo começa no Uruguai Estadão Conteúdo 19.03.26 23h02 A nota enviada anteriormente contém erro de informação no texto. Segue a versão corrigida: Foram definidas nesta quinta-feira as chaves da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O evento foi realizado na cidade de Luque, no Paraguai, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Sete brasileiros vão participar do torneio em 2026: São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Vasco e Botafogo. A primeira rodada será disputada entre 7 e 9 de abril. O São Paulo estreia contra o Boston River, em Montevidéu, casa dos adversários. Integrante do Grupo B, encara também OHiggins, do Chile, e Millonarios, da Colômbia Já o Santos de Neymar está no Grupo D e começa a jornada na altitude de Cuenca no Equador, onde enfrenta o Deportivo Cuenca. A chave ainda tem San Lorenzo-ARG e Recoleta-PAR. No Grupo E, o Botafogo, eliminado da pré-Libertadores estreia em duelo com o Caracas, no Rio. Já o Grêmio, integrante do Grupo F, pega o City Torque, no Uruguai, enquanto o Red Bull Bragantino visita o Carabobo na Venezuela, pelo Grupo H. Veja os grupos da Copa Sul-Americana: Grupo A: América de Cali-COL, Tigre-ARG, Macará-EQU e Alianza Atlético-PER. Grupo B: Atlético Mineiro, Ciencieano-PER, Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU Grupo C: São Paulo, Millonarios-COL, Boston River-URU e OHiggins-CHI. Grupo D: Santos, San Lorenzo-ARG, Deportivo Cuenca-EQU e Recoleta-PAR. Grupo E: Racing-ARG, Caracas-VEN, Indepediente Petrolero-BOL e Botafogo. Grupo F: Grêmio, Palestino-CHI, Montevideo City Torque-URU e Deportivo Riestra-ARG. Grupo G: Olimpia-PER, Vasco, Audax Italiano-CHI e Barracas Central-ARG Grupo H: River Plate-ARG, Red Bull Bragantino, Blooming-BOL e Carabobo-VEN. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana sorteio grupos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM DA LINHA Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil Agora, restam apenas Remo e Paysandu de paraenses na competição 19.03.26 22h08 REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 DEVOÇÃO Capitão do Remo, Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Maracanã Zagueiro levou símbolo religioso ao gramado do Maracanã antes do jogo pela 7ª rodada do Brasileiro contra o Flamengo 19.03.26 20h27 Futebol Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia 19.03.26 22h57