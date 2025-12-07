Correção: Norris chega em 3º em Abu Dabi e se torna o 35º campeão de F-1; Bortoleto é 11º

A nota enviada anteriormente contem um erro no título e no quarto parágrafo. Bortoleto terminou o GP de Abu Dabi em 11º. Segue versão corrigida:

A Fórmula 1 conheceu neste domingo o seu 35º campeão. O britânico Lando Norris chegou em 3º lugar no GP de Abu Dabi, no circuito de Yas Marina, resultado suficiente para deixá-lo no topo da tabela de classificação após as 24 etapas do Mundial. O resultado coroa um ano perfeito da McLaren, que havia conquistado por antecipação o bicampeonato de Construtores.

O britânico fez valer a vantagem construída nas últimas provas - triunfos no México e em São Paulo,que lhe valeram a ponta - e encerrou a temporada com 423 pontos, apenas dois a mais que Max Verstappen, vencedor da prova, 421, e a 13 de Oscar Piastri (410), segundo colocado, seus concorrentes ao troféu até a última etapa da temporada.

"Eu não chorava havia muito tempo, achei que não fosse chorar, mas chorei. É uma longa jornada, quero agradecer muito a toda a equipe McLaren. Minha mãe, meu pai... são as pessoas que me deram apoio desde o começo", disse um emocionado Norris logo após a prova.

Gabriel Bortoleto, que havia largado em sétimo lugar, terminou a prova em 11º após uma intensa briga no pelotão intermediário. O brasileiro ocupava o 10º posto até duas voltas do fim, mas foi ultrapassado por Lance Stroll e Nico Hülkenberg, ficando fora da zona de pontuação e encerrando a temporada com 19 pontos, em 19º lugar.

Após sair em segundo lugar no grid de largada, ao lado do pole position Max Verstappen, que brigava pelo quinto título seguido e estava 12 pontos atrás na tabela, Norris foi ultrapassado pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri, o terceiro concorrente ao troféu, logo na primeira volta.

Bortoleto conseguiu segurar o sétimo posto inicial até ir aos boxes para trocar os pneus, retornando em 15º. Norris também fez seu pit stop e retornou em nono lugar - ultrapassou o escudeiro de Verstappen, Yuki Tsunoda, na 23ª volta para assumir o terceiro posto que lhe garantia o título.

Verstappen foi para os boxes e Piastri assumiu a liderança da prova na 24ª volta. Bortoleto ganhava posições com as trocas de pneus dos adversários e vinha em 11º. Com o desgaste dos pneus de sua McLaren, Piastri via a diferença de mais de 16s cair para menos de 4s após 38 voltas, a 20 do fim.

O australiano perdeu a liderança para Verstappen na 41ª volta e, na sequência, foi para os boxes, retornando à frente do companheiro de equipe. O holandês abriu uma vantagem de 26 segundos em relação a Piastri, que, por sua vez, vinha 5s à frente de Norris. Na briga pela zona de pontuação, Bortoleto era o décimo colocado - perdeu dois postos nas últimas voltas e terminou em 12º.

A dez voltas do fim, Norris fazia uma corrida segura e se protegia da aproximação da Ferrari de Charles Leclerc, que estava 4s atrás,e não chegava a pressionar Piastri. Com ampla vantagem na liderança, Verstappen caminhou tranquilamente para sua oitava vitória na temporada, a terceira seguida, mas não contou com a sorte e viu Norris chegar em terceiro para festejar a inédita conquista do Mundial de Pilotos, a primeira da McLaren desde Lewis Hamilton em 2008.

Confira o resultado do GP de Abu Dabi de Fórmula 1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h26min07s469 2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 12s594 3º - Lando Norris (ING/McLaren), a 16s572 4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 23s279 5º - George Russell (ING/Mercedes), a 48s563 6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min07s562 7º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min09s876 8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1min12s670 9º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1min19s014 10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min19s523 11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1min21s043 12º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min21s166 13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min23s042 14º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min23s794 15º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 1min24s399 16º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min30s327 17º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta 18º - Liam Lawson (NZL/RB), a 1 volta 19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta