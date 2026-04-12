Corneta no drone e briga no túnel: Dérbi em Itaquera é marcado por confusão Estadão Conteúdo 12.04.26 21h46 Uma cena curiosa tomou a atenção por alguns segundos no clássico entre Corinthians e Palmeiras realizado na Neo Química Arena neste domingo pela 11ª rodada do Brasileirão. Um drone desceu ao campo com provocações ao time alviverde. O artefato tecnológico levou ao gramado em Itaquera uma pelúcia da personagem Peppa Pig e uma bandeira com a frase '51 é pinga'. Gustavo Gómez, capitão palmeirense, retirou a provocação de campo. A cena ocorreu aos 20 minutos do segundo tempo e pouco interferiu na partida no geral. Esta não é a primeira vez que torcedores de Corinthians e Palmeiras trocam provocações. Em 2024, até uma cabeça real de porco foi arremessada dentro das quatro linhas da Neo Química Arena. Na madrugada deste sábado, restando poucas horas para a bola rolar, torcedores do Corinthians estenderam uma faixa nos arredores do Allianz Parque com a frase "Arena Nu tem Mundial", em provocação ao Palmeiras em meio à votação para mudança do naming rights do estádio. Dentro de campo, Corinthians e Palmeiras fizeram um jogo extremamente truncado. Faltou futebol e sobrou confusões. O time da casa teve dois jogadores expulsos. Foram poucas as oportunidades de gol e o placar não saiu do zero. CONFUSÃO Se faltou emoção com a bola nas redes, sobrou energia para polêmica. Na saída para o vestiário houve confusão entre membros das comissões técnicas das duas equipes. Após a partida, o Palmeiras divulgou uma nota oficial informando que Luighi "foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários". Ainda segundo o clube alviverde, o atacante seguirá para o Jecrim (Juizado Especial Criminal) para registrar boletim de ocorrência. O Corinthians também se manifestou após o apito final. O time da casa revelou em nota que Gabriel Paulista e Breno Bidon "foram agredidos por seguranças da equipe visitante". Os corintianos também formalizaram a ocorrência no Jecrim. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Palmeiras confusão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona 12.04.26 19h11 FUTEBOL Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C 12.04.26 16h40 futebol Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro 12.04.26 15h04 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 FUTEBOL Com polêmica da arbitragem, Paysandu empata em casa com o Brusque na Série C Papão e Bruscão ficaram no empate dentro da Curuzu pela 2ª rodada da Terceirona 12.04.26 19h11 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00