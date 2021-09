Coritiba goleia Brusque e amplia vantagem na liderança da Série B

O Coritiba goleou o Brusque por 4 a 0, na noite desta terça-feira (7) no estádio Couto Pereira, e ampliou a vantagem sobre o vice-líder CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo na 23ª rodada, o Coxa chegou a 45 pontos, cinco a mais que o Galo da Praia, que tem um jogo a menos.

Para o Quadricolor o revés representou a permanência na 13ª posição, com 27 pontos.

O Coritiba abriu o placar logo aos 12 minutos de partida, quando Robinho se livrou da marcação e cruzou para Igor Paixão, que marcou de cabeça. O 2 a 0 veio sete minutos depois. Val tentou chutar de longe, mas a bola sobrou para Luciano Castán, que, dentro da área, dominou e tocou com liberdade.

Porém, faltava o gol do artilheiro do Coxa. E ele veio aos quatro minutos da etapa final, quando Natanael cruzou e Léo Gamalho dominou dentro da área para bater cruzado e fechar o marcador. Com este gol o atacante passou a dividir a artilharia da competição, com 11 gols, com Edu, do Brusque.

O Coritiba fechou o placar aos 31 minutos, quando o volante Matheus Sales aproveitou uma sobra de bola para deixar o seu no Couto Pereira.

Na próxima rodada o Coritiba mede forças com o Vila Nova, enquanto o Brusque recebe o Vitória no estádio Augusto Bauer.