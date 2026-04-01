Coritiba empata no fim e freia embalo do Vasco no Brasileirão

O Vasco perdeu uma grande chance de embalar no Brasileirão na noite desta quarta-feira, quando no estádio Couto Pereira, saiu à frente no placar, mas acabou sofrendo o empate no apagar das luzes, ficando no 1 a 1 com o time paranaense. A partida foi válida pela nona rodada da competição nacional. Com o resultado, o time carioca foi a 12 pontos e parou, ao menos de maneira provisória, na oitava colocação, logo atrás do Coritiba, que chegou a 14.

Apesar do empate amargo, o Vasco embalou a quinta partida consecutiva sem derrota sob o comando de Renato Gaúcho, que desde seu retorno à São Januário, acumula três vitórias e dois empates. O resultado, inclusive, poderia ser ainda pior não fosse o goleiro Léo Jardim, que salvou ao menos três chutes perigosos.

Tentando se recuperar da derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR na última rodada, o Coritiba iniciou o duelo se lançando ao ataque. Mas não conseguiu produzir contra a defesa muito bem postada do Vasco, que conseguiu acertar a trave aos 18, com Hinestroza.

Logo em seguida, aos 21, foi a vez de Lucas Piton tabelar com Nuno e bater rente à trave. Entretanto, a pressão do time carioca surtiu efeito. Aos 23, Paulo Henrique avançou pela direita e tocou na área para Tchê Tchê, que dominou e bateu colocado no canto, abrindo o marcador em Curitiba.

Após o gol, porém, o Vasco voltou a se postar no campo defensivo, dando chances ao Coritiba, que perdeu grandes chances com Tinga e Pedro Rocha, que aos 43, recebeu livre após falha de Hugo Moura, mas chutou para defesa de Léo Jardim, que levou os visitantes em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. O Vasco se fechou atrás e deu a bola para o Coritiba, que quase abriu o marcador aos 13, quando Ronier recebeu pela direita, limpou Piton e chutou no canto, mas Léo Jardim salvou mais uma.

O goleiro do time carioca foi essencial mais uma vez aos 25, em nova tentativa de Ronier, desta vez de fora da área, quando buscou uma pancada no ângulo, e no rebota, viu Keno, livre, mandar por cima do gol. Entretanto, a estratégia de se abdicar ao ataque custou caro.

Após uma série de ataques do Coritiba, aos 44, Felipe Jonathan foi lançado na segunda trave e ajeitou de cabeça para a pequena área, onde Saldivia mandou contra a própria meta e empatou o duelo. Apesar do desvio, o gol foi dado ao lateral do time da casa, que não conseguiu chegar novamente ao gol adversário.

Nos minutos finais, Keno e Brenner sentiram lesões no joelho, o que fez a partida parar por alguns minutos. Apesar disso, o árbitro Ramon Abatti Abel, que havia acrescido 14 minutos, decidiu acabar o jogo aos 56, selando o empate por 1 a 1.

As equipes agora se preparam para uma verdadeira maratona de jogos no Brasileirão, onde voltam à campo já neste sábado. A partir das 20h30, o Coritiba volta ao Couto Pereira para encarar o Fluminense. Logo depois, às 21h, é a vez do Vasco receber o Botafogo, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 VASCO

CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga (JP Chermont), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Sebastián Gómez (Fabinho), Willian Oliveira (Vini Paulista) e Josué; Lavega (Keno), Lucas Ronier e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Saldivia e Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura (Barros), Tchê Tchê e Thiago Mendes; Marino Hinestroza (João Vitor), David (Brenner) e Nuno Moreira (Matheus França). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Tchê Tchê, aos 23 minutos do primeiro tempo. Felipe Jonatan, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lavega, Vini Paulista e Paulo Henrique.

RENDA - R$ 1.484.749,00.

PÚBLICO - 27.224 torcedores.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).