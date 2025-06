Corinthians: zagueiro Cacá é assaltado por dois motoqueiros no Tatuapé e tem celular levado

O zagueiro Cacá, do Corinthians, foi assaltado na tarde desta quarta-feira no Tatuapé, bairro da zona leste de São Paulo. O atleta, de 26 anos, foi abordado em seu carro por dois homens armados e teve objetos furtados, mas passa bem.

O Corinthians confirmou o ocorrido e o bem-estar do jogador, que inclusive treinou normalmente. O Estadão entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), que comunicou que até o momento não encontrou registro de boletim de ocorrência sobre o caso.

Cacá tem sido titular do Corinthians sob o comando de Dorival Júnior e marcou um gol em 19 partidas em 2025. O atleta chegou ao clube do Parque São Jorge na temporada passada, por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão, e foi adquirido em definitivo em janeiro deste ano.

O Corinthians, que vive um momento turbulento fora de campo, com troca na presidência e protestos da torcida, volta a jogar apenas no dia 12, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Brasileirão. A equipe ocupa atualmente a 11ª colocação no campeonato, com 15 pontos.