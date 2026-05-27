Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/05) pela Libertadores

Corinthians e Platense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Corinthians e Platense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Divulgação/Corinthians)

Corinthians x Platense disputam hoje, quarta-feira (27/05), a 6° rodada da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Platense ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+ e pelo GeTV no YouTube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians entra em campo já classificado às oitavas de final e garantido como líder do grupo. O Timão ainda busca a melhor campanha geral da competição e precisa vencer, além de torcer por tropeços de adversários diretos.

Já o Platense ainda luta por uma vaga no mata-mata da Libertadores. A equipe argentina precisa pontuar para não correr risco de ser ultrapassada pelo Santa Fe na tabela.

VEJA MAIS

image Andrés Sanchez é expulso do Corinthians e torcida festeja nos arredores do Parque São Jorge
A decisáo foi definida pelo Conselho Deliberativo do Corinthians em reunião realizada no Parque São Jorge, nesta segunda-feira (25)

image Corinthians joga mal, mas vence Atlético-MG no fim com golaço de Labyad em retorno de Memphis

Corinthians x Platense: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Raniele, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Ivan Gomez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Adrian Zunino.

FICHA TÉCNICA
Corinthians x Platense
Copa Libertadores da América
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 27 de maio de 2026, às 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Corinthians

Platense

Libertadores

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são

Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão.

27.05.26 16h26

Carlos Ferreira

Papão vai usar arma do Vasco amanhã

27.05.26 14h28

futebol

Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo

Convocados por Ancelotti começaram a chegar na Granja Comary nesta quarta-feira (27)

27.05.26 13h52

futebol

Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno

Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão

27.05.26 12h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

experiência

Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense

Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube

26.05.26 18h36

Futebol

São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são

Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão.

27.05.26 16h26

Corinthians faz jogo de falhas e vê invencibilidade na Libertadores cair diante do Platense

27.05.26 23h47

Red Bull Bragantino vence o Carabobo e confirma vaga nos playoffs da Sul-Americana

27.05.26 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda