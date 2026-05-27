Corinthians x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/05) pela Libertadores Corinthians e Platense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 27.05.26 20h00 Corinthians e Platense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Divulgação/Corinthians) Corinthians x Platense disputam hoje, quarta-feira (27/05), a 6° rodada da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x Platense ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+ e pelo GeTV no YouTube, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Corinthians entra em campo já classificado às oitavas de final e garantido como líder do grupo. O Timão ainda busca a melhor campanha geral da competição e precisa vencer, além de torcer por tropeços de adversários diretos. Já o Platense ainda luta por uma vaga no mata-mata da Libertadores. A equipe argentina precisa pontuar para não correr risco de ser ultrapassada pelo Santa Fe na tabela. VEJA MAIS Andrés Sanchez é expulso do Corinthians e torcida festeja nos arredores do Parque São Jorge A decisáo foi definida pelo Conselho Deliberativo do Corinthians em reunião realizada no Parque São Jorge, nesta segunda-feira (25) Corinthians joga mal, mas vence Atlético-MG no fim com golaço de Labyad em retorno de Memphis Corinthians x Platense: prováveis escalações Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Raniele, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz. Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Ivan Gomez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Adrian Zunino. FICHA TÉCNICA Corinthians x Platense Copa Libertadores da América Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Data/Horário: 27 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians Platense Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 Carlos Ferreira Papão vai usar arma do Vasco amanhã 27.05.26 14h28 futebol Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo Convocados por Ancelotti começaram a chegar na Granja Comary nesta quarta-feira (27) 27.05.26 13h52 futebol Remo: STJD pune Jajá com apenas um jogo de suspensão após expulsão por gesto obsceno Jogador desfalca o Leão Azul na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (31), no Mangueirão 27.05.26 12h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36 Futebol São Paulo tem três desfalques para partida contra o Remo; saiba quem são Equipes se enfrentam no próximo domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. 27.05.26 16h26 Corinthians faz jogo de falhas e vê invencibilidade na Libertadores cair diante do Platense 27.05.26 23h47 Red Bull Bragantino vence o Carabobo e confirma vaga nos playoffs da Sul-Americana 27.05.26 23h58