Corinthians x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/05) pela Libertadores

Corinthians x Platense disputam hoje, quarta-feira (27/05), a 6° rodada da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Platense ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+ e pelo GeTV no YouTube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians entra em campo já classificado às oitavas de final e garantido como líder do grupo. O Timão ainda busca a melhor campanha geral da competição e precisa vencer, além de torcer por tropeços de adversários diretos.

Já o Platense ainda luta por uma vaga no mata-mata da Libertadores. A equipe argentina precisa pontuar para não correr risco de ser ultrapassada pelo Santa Fe na tabela.

VEJA MAIS

Corinthians x Platense: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Raniele, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Ivan Gomez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Adrian Zunino.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Platense

Copa Libertadores da América

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 27 de maio de 2026, às 21h30