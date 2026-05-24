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Corinthians joga mal, mas vence Atlético-MG no fim com golaço de Labyad em retorno de Memphis

Estadão Conteúdo

O Corinthians novamente não teve uma boa atuação, mas mesmo assim venceu. Diante de seu torcedor na Neo Química Arena lotada, o alvinegro paulista bateu o Atlético-MG por 1 a 0 neste domingo, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com um futebol preguiçoso, o Corinthians até ficou mais com a bola - 60% de posse -, mas pouco produziu com ela no pé, nem mesmo nos mais de 30 minutos em que Memphis Depay esteve em campo após um longo período ausente. Porém, aos 42 minutos do segundo tempo Zakaria Labyad completou de primeira um cruzamento de Matheuzinho para o fundo das redes.

Com o resultado, o Corinthians vai aos 21 pontos e se desgruda da zona de rebaixamento, ficando na 15ª colocação, três pontos à frente do Santos, que é o primeiro no Z-4. Já o time mineiro fica nos 21 pontos e se mantém em 12º.

Memphis Depay voltou a campo após 2 meses afastado por lesões. O camisa 10 alvinegro retornou aos gramados no momento mais crítico para a seleção da Holanda, já que nesta quarta-feira Ronald Koeman anuncia os 26 atletas que representarão o país europeu na Copa do Mundo. Koeman havia dito na última semana que Memphis só seria convocado se estivesse jogando.

A etapa inicial foi de pouca inspiração do Corinthians, que pouco criou, mas ainda assim quase abriu o placar com um chute cruzado de Gustavo Henrique que passou raspando a trave. O Galo teve as melhores oportunidades e chegou a balançar as redes, mas Cuello estava impedido.

No segundo tempo, o jogo seguiu truncando e foi pior do que o primeiro, com os dois times praticamente não criando nada e sendo incapazes de levar perigo à meta adversária com frequência. Mas falou mais alto o talento de Labyad, que havia entrado poucos minutos antes de balançar as redes.

O Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira, novamente em Itaquera, às 21h30, diante da Platense na última rodada da fase de grupos da Libertadores. No mesmo dia, às 19h30, o Galo busca a classificação na Sul-Americana na Arena MRV contra o Puerto Cabello.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 ATLÉTICO-MG

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), Breno Bidon (Carrillo), André (Memphis Depay) e Rodrigo Garro (Labyad); Jesse Lingard (Kaio César) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco (Cauã Soares) e Victor Hugo (Minda); Tomás Cuello, Mateo Cassierra e Bernard (Cissé). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Labyad, aos 42 do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cuello, Ruan, Yuri Alberto.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein.

PÚBLICO - 42.508 pessoas.

RENDA - R$ 3.117.460,07.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

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