Corinthians usa reservas e empata com Juventude na despedida do Brasileirão

Priorizando a Copa do Brasil e já sem pretensões no Brasileirão, o Corinthians atuou com uma equipe inteiramente reserva e empatou por 1 a 1 com o Juventude, neste domingo, na Neo Química Arena, pela última rodada do campeonato. Mesmo com o resultado, o clube alvinegro confirmou vaga na Copa Sul-Americana de 2026, mas ainda pode alcançar a Libertadores caso conquiste a Copa do Brasil.

O foco agora está totalmente voltado para a semifinal do torneio nacional, quando os titulares retornam para enfrentar o Cruzeiro. O jogo de ida acontece na quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. No Brasileirão, o Corinthians encerrou a campanha em 13º lugar, com 47 pontos.

O Juventude entrou em campo já rebaixado e não conseguiu encerrar o ano com vitória. A equipe gaúcha terminou na vice-lanterna, com 35 pontos, e disputará a Série B em 2026.

O Corinthians dominou os primeiros 20 minutos, trocando passes com tranquilidade e encontrando espaços na defesa adversária. O gol saiu aos 25 minutos, após bela construção coletiva: Kayke driblou a marcação e rolou para José Martínez, que bateu de direita para abrir o placar.

O Juventude reagiu, passou a frequentar mais o ataque e obrigou o goleiro Kauê - estreante do dia - a fazer boa defesa aos 32 minutos. O Corinthians ainda ameaçou com Talles Magno, mas Jandrei evitou o segundo gol em cima da linha.

No segundo tempo, o Juventude voltou mais agressivo e quase empatou logo no início, com Taliari chegando de carrinho após cruzamento. O Corinthians retomou o controle e criou chances com Raniele e Hugo, mas não conseguiu ampliar.

A persistência jaconera foi recompensada aos 36 minutos. Após sequência de cruzamentos, Marcelo Hermes levantou na área, Negueba ganhou de Anglieri pelo alto e cabeceou no travessão antes da bola entrar. O empate trouxe tensão aos minutos finais.

No último lance perigoso, o Corinthians quase retomou a vantagem: Kayke finalizou de fora da área, Charles acertou o travessão no rebote e Matheuzinho bateu rente à trave. Faltou precisão, e o placar ficou mesmo no 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 JUVENTUDE

CORINTHIANS - Kauê; Félix Torres, João Pedro Tchoca e Angileri; Charles, Martínez (Matheuzinho), Carrillo (Raniele) e Hugo (André); Kayke, Talles Magno e Romero. Técnico: Dorival Júnior.

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga (Edison Negueba), Bernardo, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Peixoto, Jadson (Matheus Babi) e Mandaca; Nenê (Giovanny) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - José Martínez, aos 22 minutos do primeiro tempo. Edison Negueba, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque (Juventude)

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG)

RENDA -R$ 1.888.899,00

PÚBLICO - 30.775 torcedores.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP)