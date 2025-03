Corinthians usa reservas após título estadual e arranca empate com o Bahia em Salvador

De ressaca pela conquista muito celebrada do Paulistão, o Corinthians usou reservas em Salvador, e arrancou no fim um empate com o Bahia na estreia do Brasileirão. O lateral Gilberto fez o gol que ia dando até perto dos acréscimos o triunfo ao time baiano, mas o centroavante espanhol Héctor Hernández usou a cabeça para empatar e definir o resultado na Fonte Nova.

Apenas Yuri Alberto começou entre os titulares do Corinthians. Desgastados, os outros titulares foram poupados pelo técnico Ramon Díaz, que viu necessário dosar a energia de seus principais atletas e acompanhou uma atuação ruim da desentrosada equipe que jogou em Salvador. O resultado foi melhor que a atuação do atual campeão paulista.

Muitos erros de marcação, principalmente no meio de campo, com Alex Santana e Maycon, e dificuldade na saída de bola atrapalharam o time paulista, que foi amplamente dominado na primeira etapa e castigado nos acréscimos, ao levar o gol de cabeça de Gilberto, completando cruzamento de Luciano Juba.

O Bahia, por outro lado, mostrou poder de fogo e foi bastante superior ao Corinthians enquanto teve 11 em campo. Depois que Everton Ribeiro foi expulso por pisar em Talles Magno, o panorama da partida, naturalmente, mudou.

Tornou-se favorável o confronto aos corintianos, ainda que os baianos se defenderam com eficiência até quase o final da partida. Rogério Ceni fez alterações que permitiram à equipe baiana respirar e conseguir cadenciar o jogo quando o Corinthians era melhor e ensaiava uma pressão.

Os baianos usaram o tempo ao seu favor e administraram a vantagem com discernimento. Só que o Corinthians, mesmo longe de protagonizar uma partida brilhante, não desistiu e foi premiado por insistir. Romero marcou um golaço, anulado, porém, por causa de impedimento de Talles Magno na jogada. Minutos depois, veio a euforia: Héctor Hernández fez de cabeça após cruzamento de Breno Bidon e desencantou.

O gol do centroavante espanhol, o seu primeiro com a camisa corintiana, definiu o empate em Salvador e deu um ponto ao campeão paulista, que segue em ótima fase na temporada em que perdeu apenas duas partidas.

Os dois têm compromissos no meio da semana por competições continentais. O Bahia estreia na Libertadores contra o Inter, na Fonte Nova, quinta-feira. Restou ao Corinthians, eliminado na pré-Libertadores, disputar a Sul-Americana. Seu primeiro adversário é o Huracán, da Argentina, em duelo marcado para quarta-feira, na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 CORINTHIANS

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro; Lucho Rodriguez, Erick Pulga (Erick) e Ademir (Gabriel Xavier). Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Léo Maná (Charles), Cacá (Héctor Hernández), Andre Ramalho e Hugo (Angileri); Breno Bidon, Maycon e Alex Santana (Igor Coronado); Talles Magno, Ángel Romero e Yuri Alberto (João Pedro). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Gilberto, aos 45 minutos do primeiro tempo; Héctor Hernández, aos 44 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - João Pedro Tchoca e Breno Bidon (Corinthians); Gabriel Xavier e Jean Lucas (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Éverton Ribeiro (Bahia).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 1.752.529,00.

PÚBLICO - 41.898 presentes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).