Corinthians supera interesse da MLS e da Europa para encaminhar acerto com o inglês Lingard

O Corinthians superou a concorrência de um time da MLS e do Feyenoord, da Holanda, para encaminhar a contratação do meia-atacante Jesse Lingard, que está sem clube após deixar o FC Seul, da Coreia do Sul. O acerto, divulgado inicialmente pela ESPN, envolve um contrato de um ano, com renovação por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas, conforme apurou o Estadão.

O nome de Lingard vinha sendo muito comentado na Holanda por causa do interesse do Feyenoord, cujo time é treinado por Robin Van Persie, ex-companheiro do britânico no Manchester United. Van Persie chegou, inclusive, a ser questionado em coletiva sobre o interesse, mas se negou a comentar e disse que isso era assunto para a diretoria.

Mais quente, contudo, era o interesse vindo da MLS, que fez a diretoria corintiana acelerar as negociações para aproveitar a oportunidade de mercado. O Remo também chegou a procurar o estafe do jogador e vinha tentando negociar, mas a oferta do Corinthians frustrou os planos do clube paraense. Mais cedo neste ano, Lingard também foi especulado no West Ham.

O meia-atacante surgiu como grande promessa do Manchester United, especialmente por causa de sua habilidade, mas nunca atingiu o nível que se esperava, embora tenha vivido lampejos que mostravam sua qualidade. Neste período, chegou a atuar ao lado do corintiano Memphis Depay, entre 2015 e 2016.

Em 235 jogos pelo Manchester United, somou 35 gols, 20 assistências e quatro títulos: Copa da Inglaterra, Supercopa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Liga Europa.

Chegou a ser emprestado para o West Ham em 2020 e deixou o United definitivamente em 2022, para defender o Nottingham Forest. Depois disso, transferiu-se para o FC Seoul, da Coreia do Sul, onde marcou 19 gols e distribuiu 11 assistências em 67 jogos.