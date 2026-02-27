Corinthians supera interesse da MLS e da Europa para encaminhar acerto com o inglês Lingard Estadão Conteúdo 27.02.26 13h12 O Corinthians superou a concorrência de um time da MLS e do Feyenoord, da Holanda, para encaminhar a contratação do meia-atacante Jesse Lingard, que está sem clube após deixar o FC Seul, da Coreia do Sul. O acerto, divulgado inicialmente pela ESPN, envolve um contrato de um ano, com renovação por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas, conforme apurou o Estadão. O nome de Lingard vinha sendo muito comentado na Holanda por causa do interesse do Feyenoord, cujo time é treinado por Robin Van Persie, ex-companheiro do britânico no Manchester United. Van Persie chegou, inclusive, a ser questionado em coletiva sobre o interesse, mas se negou a comentar e disse que isso era assunto para a diretoria. Mais quente, contudo, era o interesse vindo da MLS, que fez a diretoria corintiana acelerar as negociações para aproveitar a oportunidade de mercado. O Remo também chegou a procurar o estafe do jogador e vinha tentando negociar, mas a oferta do Corinthians frustrou os planos do clube paraense. Mais cedo neste ano, Lingard também foi especulado no West Ham. O meia-atacante surgiu como grande promessa do Manchester United, especialmente por causa de sua habilidade, mas nunca atingiu o nível que se esperava, embora tenha vivido lampejos que mostravam sua qualidade. Neste período, chegou a atuar ao lado do corintiano Memphis Depay, entre 2015 e 2016. Em 235 jogos pelo Manchester United, somou 35 gols, 20 assistências e quatro títulos: Copa da Inglaterra, Supercopa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Liga Europa. Chegou a ser emprestado para o West Ham em 2020 e deixou o United definitivamente em 2022, para defender o Nottingham Forest. Depois disso, transferiu-se para o FC Seoul, da Coreia do Sul, onde marcou 19 gols e distribuiu 11 assistências em 67 jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Lingard COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 Futebol Leão em contradição de resultados 27.02.26 12h03 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo 27.02.26 9h11 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00