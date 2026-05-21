Corinthians sofre transfer ban da Fifa por dívida relacionada a José Martínez O Estadão apurou que ainda não há prazo para o Corinthians regularizar a situação. A próxima janela de transferências abre em julho. Estadão Conteúdo 21.05.26 13h36 José Martínez, do Corinthians (Instagram @joseandresmartinez8) O Corinthians sofreu novo transfer ban da Fifa nesta quinta-feira,21, e está impedido de registrar novos atletas. A punição, válida por três janelas de transferências, é referente à dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante venezuelano José Martínez. Martínez foi contratado em janeiro de 2024, ainda quando Augusto Melo estava na presidência, por US$ 1,8 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões à época). O time americano não recebeu a maior parte do valor pela compra do atleta de decidiu notificar a Fifa. O Corinthians rescindiu com Martínez em comum acordo em fevereiro deste ano. O jogador se reapresentou com 40 dias de atraso e, após passar por exames médicos, foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A situação irritou bastante Dorival Júnior, técnico da equipe à época, que decidiu não contar mais com o jogador. O contrato do venezuelano com o Corinthians tinha validade até o fim de 2027. Para findar o vínculo com o jogador, a diretoria concordou em pagar 30% do salário até o final deste ano e arcar com os custos da cirurgia para reparar a grave lesão no joelho. Ainda há risco de novas punições. O Corinthians busca um acordo para pagar uma dívida de aproximadamente R4 42 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro. O clube também de cerca de R$ 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, pela compra de Charles. Esta não é a primeira vez que o Corinthians sofre um transfer por dívidas pela contratação de atletas. Em janeiro deste ano, o clube precisou pagar R$ 41,6 milhões ao Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres, que está emprestado ao Internacional, ficou livre para registrar atletas após quatro meses de punição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Fifa transferban José Martínez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 mais esporte Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes 21.05.26 10h06 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 FUTEBOL Carlos Miguel se irrita após revés e deixa zona mista: 'Palmeiras foi campeão com esse futebol' O goleiro lembrou as conquistas recentes e a posição do time nas competições antes de encerrar sua participação com a imprensa 21.05.26 9h47