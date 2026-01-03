Corinthians sofre, mas vence Trindade-GO com gol do atacante Favela na estreia da Copinha Estadão Conteúdo 03.01.26 17h07 Em um jogo onde era favorito e cotado para entregar uma chuva de gols, o Corinthians teve de apelar para a raça dos "Filhos do Terrão" para superar o Trindade-GO por 1 a 0 no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, que chega à sua 56ª edição. A vitória veio com do atacante Favela, no final da segunda etapa. Com o resultado, o time da capital paulista foi a três pontos e iniciou o torneio de base na liderança do Grupo 8, ao menos de forma provisória, já que XV de Jaú e Luverdense-MT ainda se enfrentam neste sábado (03). Em busca de seu 12° título, o Corinthians agora se prepara para encarar o time mato-grossense na próxima rodada, que está marcado para a próxima terça-feira (06), às 19h30. No mesmo dia, às 17h15, o Trindade encara o time da casa. Maior campeão da Copinha e um dos favoritos da edição, o Corinthians foi pra cima do adversário nos minutos iniciais. Aos cinco, Favela cruzou e Luizinho apenas empurrou para o fundo do gol, mas em posição irregular e o gol foi anulado. Aos 10, foi a vez de Luizinho mandar uma bomba e Guti defender. Entretanto, o time paulista foi surpreendido pela boa marcação do time goiano, que quase abriu o marcador aos 17, quando Arthur testou para fora. Pouco depois, aos 25, o Trindade teve mais uma chance de abrir o marcador com Arthur, que recebeu cruzamento de Samuel e parou em um milagre de Matheus, que defendeu em cima da linha. Abatido, o Corinthians não conseguiu criar novas chances de gol e viu o time goiano ter mais uma grande chance aos 42, com Samuel, que parou na marcação. Na volta para o segundo tempo, o Trindade chegou novamente com perigo aos dois, quando Matheus pegou mais uma tentativa de Arthur, mas viu o time paulista crescer em rendimento, mas seguir sem objetividade. Entretanto, a insistência do Corinthians surtiu efeito. Aos 36, Luizinho lançou com muita categoria para Favela, que por cobertura, enfim conseguiu bater Guti e abrir o marcador em Jaú. Mesmo atrás no placar, o time goiano não se abateu e seguiu pressionando, mas não conseguiu passar pela defesa adversária. O dia ainda contou com a impressionante vitória do Bahia por 5 a 0 sobre a Inter de Limeira, a maior goleada da Copinha 2026 até aqui, além das vitórias de Flamengo-SP, Atlético-BA e Tanabi. Confira todos os resultados do sábado (03) até o momento: América-SP 0 x 0 CSA Bahia 5 x 0 Inter de Limeira Flamengo-SP 1 x 0 Rio Branco-ES Juventus 3 x 3 Cascavel Santa Fé 0 x 2 Atlético-BA Bandeirante-SP 0 x 0 Tuna Luso-PA Tanabi 1 x 0 Sobradinho Corinthians 1 x 0 Trindade-GO Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Corinthians Trindade-GO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57