Corinthians sofre, mas vence Trindade-GO com gol do atacante Favela na estreia da Copinha

Em um jogo onde era favorito e cotado para entregar uma chuva de gols, o Corinthians teve de apelar para a raça dos "Filhos do Terrão" para superar o Trindade-GO por 1 a 0 no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, que chega à sua 56ª edição. A vitória veio com do atacante Favela, no final da segunda etapa.

Com o resultado, o time da capital paulista foi a três pontos e iniciou o torneio de base na liderança do Grupo 8, ao menos de forma provisória, já que XV de Jaú e Luverdense-MT ainda se enfrentam neste sábado (03).

Em busca de seu 12° título, o Corinthians agora se prepara para encarar o time mato-grossense na próxima rodada, que está marcado para a próxima terça-feira (06), às 19h30. No mesmo dia, às 17h15, o Trindade encara o time da casa.

Maior campeão da Copinha e um dos favoritos da edição, o Corinthians foi pra cima do adversário nos minutos iniciais. Aos cinco, Favela cruzou e Luizinho apenas empurrou para o fundo do gol, mas em posição irregular e o gol foi anulado. Aos 10, foi a vez de Luizinho mandar uma bomba e Guti defender.

Entretanto, o time paulista foi surpreendido pela boa marcação do time goiano, que quase abriu o marcador aos 17, quando Arthur testou para fora. Pouco depois, aos 25, o Trindade teve mais uma chance de abrir o marcador com Arthur, que recebeu cruzamento de Samuel e parou em um milagre de Matheus, que defendeu em cima da linha.

Abatido, o Corinthians não conseguiu criar novas chances de gol e viu o time goiano ter mais uma grande chance aos 42, com Samuel, que parou na marcação.

Na volta para o segundo tempo, o Trindade chegou novamente com perigo aos dois, quando Matheus pegou mais uma tentativa de Arthur, mas viu o time paulista crescer em rendimento, mas seguir sem objetividade.

Entretanto, a insistência do Corinthians surtiu efeito. Aos 36, Luizinho lançou com muita categoria para Favela, que por cobertura, enfim conseguiu bater Guti e abrir o marcador em Jaú. Mesmo atrás no placar, o time goiano não se abateu e seguiu pressionando, mas não conseguiu passar pela defesa adversária.

O dia ainda contou com a impressionante vitória do Bahia por 5 a 0 sobre a Inter de Limeira, a maior goleada da Copinha 2026 até aqui, além das vitórias de Flamengo-SP, Atlético-BA e Tanabi.

Confira todos os resultados do sábado (03) até o momento:

América-SP 0 x 0 CSA Bahia 5 x 0 Inter de Limeira Flamengo-SP 1 x 0 Rio Branco-ES Juventus 3 x 3 Cascavel Santa Fé 0 x 2 Atlético-BA Bandeirante-SP 0 x 0 Tuna Luso-PA Tanabi 1 x 0 Sobradinho Corinthians 1 x 0 Trindade-GO