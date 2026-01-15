Corinthians sofre com reservas, não melhora com titulares e perde para o Red Bull Bragantino Estadão Conteúdo 15.01.26 21h47 O Corinthians foi derrotado por 3 a 0 pelo Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, e perdeu a oportunidade de fechar a segunda rodada do Paulistão na liderança ou ao menos entre os primeiros colocados. Os torcedores presentes no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, viram grande atuação de Jhon Jhon, autor de dois gols. Mosquera completou o placar. O Bragantino é o líder do campeonato, com seis pontos e vantagem sobre o vice-líder Palmeiras no saldo de gols. Já o time do Parque São Jorge permanece com três pontos e fica fora do G-8, zona de classificação para as quartas de final no novo formato do estadual. Com dois clássicos pela frente, contra São Paulo no domingo e Santos no dia 22, Dorival Júnior mandou a campo um time formado apenas por reservas, exceto no gol, posição na qual Hugo Souza foi mantido. O que se viu foi um Corinthians muito limitado no meio de campo, seja na marcação ou na armação. Os problemas começavam ainda na saída de bola alvinegra, prejudicada pela forte marcação bragantina, que se estendia pelos demais setores nas raras vezes em que os corintianos conseguiam avançar. Foram poucas as chances criadas pelo time visitante, que levou perigo apenas em duas oportunidades, uma de Tchoca e outra de Dieguinho. Mais prolífico ofensivamente, embora sem muita intensidade, o Bragantino abriu o placar graças a um cruzamento de John John para Sasha, que não conseguiu tocar, mas a bola pingou e enganou Hugo Souza para morrer na rede. Dorival preferiu não dar mais tempo ao time repleto de reservas e voltou do intervalo com três mudanças. Matheuzinho, Breno Bidon e Carrillo entraram nos lugares de Tchoca, Bahia e Pedro Raul. Mal houve tempo de avaliar os efeitos das alterações, já que Jhon Jhon recebeu pela esquerda e bateu mesmo sem ângulo para vencer Hugo Souza de novo, ainda aos dez minutos. A entrada de Yuri Alberto, antes da primeira metade do segundo tempo, deixou o ataque corintiano mais agudo, e por pouco o atacante não abriu o placar, ao receber cruzamento rasteiro de Bidu e parar em defesa de Cleiton. A partir daí, o Corinthians foi capaz de ter alguma pressão na área adversária, porém não por muito tempo, até que Mosquera entortou Cacá e marcou o terceiro gol dos donos da casa para frear o ímpeto corintiano e fechar o placar. FICHA TÉCNICA RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 CORINTHIANS RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Pedro Henrique), Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho (Ignacio Sosa) e Jhon Jhon (Eric Ramires); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Fernando) e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Vagner Mancini. CORINTHIANS - Hugo Souza; Cacá, Gabriel Paulista, João Pedro Tchoca (Matheuzinho) e Hugo (Matheus Bidu); Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon), Charles (Yuri Alberto) e Dieguinho; Vitinho, Pedro Raul (Carrillo) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior. GOLS - Jhon Jhon, aos 34 minutos do primeiro tempo; Jhon Jhon, aos 10, e Mosquera, aos 31 do segundo. ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza. CARTÃO AMARELO - Luiz Gustavo Bahia (Corinthians). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). 