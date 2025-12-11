Corinthians só perdeu uma vez decidindo vaga na final da Copa do Brasil em casa

A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, deixou o Corinthians com vantagem na semifinal da Copa do Brasil. Agora, o time paulista pode empatar no domingo, no jogo de volta em Itaquera, para se classificar à decisão do torneio. Diante do cenário, o retrospecto do clube é amplamente favorável.

O Corinthians disputou as semifinais da Copa do Brasil em oito oportunidades, sem considerar o confronto recente. O time teve o privilégio de jogar a segunda partida como mandante por sete vezes. Nessas ocasiões, registrou cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Esse histórico coloca o clube em uma posição confortável para a busca pela vaga na final. O desempenho em jogos decisivos como mandante tem sido um trunfo ao longo dos anos na competição nacional.

Corinthians: Histórico de Classificações em Semifinais em Casa

A primeira classificação em semifinal com jogo de volta em casa ocorreu em 1995. Após vencer o Vasco por 1 a 0 no Rio, o Corinthians goleou os cariocas por 5 a 0 no Pacaembu e avançou. Na final, bateu o Grêmio e conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez.

Em 2001, a classificação veio com autoridade. O clube venceu a Ponte Preta por 3 a 0, mandando o jogo em Presidente Prudente, depois de uma vitória por 2 a 0 no Moisés Lucarelli. Na decisão do torneio, o Grêmio conquistou a taça.

Foi em 2002 que o Corinthians teve sua única derrota decidindo uma vaga na final da Copa do Brasil como mandante. O time alvinegro venceu o São Paulo por 2 a 0 na ida e perdeu a volta por 2 a 1, mas avançou no placar agregado. Ambas as partidas ocorreram no MorumBis. A equipe corintiana conquistou o bicampeonato naquele ano ao bater o Brasiliense na final.

Na edição de 2008, o conjunto paulista devolveu o placar de 2 a 1 contra o Botafogo e avançou nos pênaltis, por 5 a 4, em jogo no MorumBis. O clube ficou com o vice-campeonato, perdendo a final para o Sport.

No ano seguinte, em 2009, o Corinthians garantiu presença na decisão ao segurar um 0 a 0 com o Vasco no Pacaembu, após empatar por 1 a 1 no Rio, classificando-se pelo gol qualificado. Na decisão, superou o Internacional e ergueu seu terceiro troféu.

O time voltou a uma semifinal de Copa do Brasil em 2018. Na ocasião, decidiu a vaga em casa, pela primeira vez na Neo Química Arena. A equipe superou o Flamengo por 2 a 1, depois do empate sem gols no Maracanã, mas perdeu o título para o Cruzeiro.

Já em 2022, o Corinthians derrotou o Fluminense por 3 a 0 diante de sua torcida, confirmando a vaga após o empate por 2 a 2 na ida. O clube ficou novamente com o vice-campeonato ao perder a final para o Flamengo, nos pênaltis.

Corinthians: A Única Semifinal Como Visitante

A única vez em que o Corinthians decidiu a vaga na final da Copa do Brasil jogando fora de casa foi em 1997. O time alvinegro perdeu ambos os jogos, por 2 a 1, para o Grêmio, que levantou a taça naquele ano.

Resultados das Semifinais do Corinthians na Copa do Brasil

2022 Fluminense 2 x 2 Corinthians Corinthians 3 x 0 Fluminense

2018 Flamengo 0 x 0 Corinthians Corinthians 2 x 1 Flamengo

2009 Vasco 1 x 1 Corinthians Corinthians 0 x 0 Vasco

2008 Botafogo 2 x 1 Corinthians Corinthians 2 x 1 Botafogo (5 x 4 nos pênaltis)

2002 Sport 0 x 2 Corinthians Corinthians 1 x 2 Sport

2001 Ponte Preta 0 x 2 Corinthians Corinthians 3 x 0 Ponte Preta

1997 Corinthians 1 x 2 Grêmio Grêmio 2 x 1 Corinthians

1995 Vasco 0 x 1 Corinthians Corinthians 5 x 0 Vasco

