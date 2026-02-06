Corinthians recusa segunda proposta da Europa por Hugo Souza em dois meses Besiktas tentou contratar o goleiro corintiano, com uma proposta de 10 milhões de euros (cerca R$ 61,7 milhões) Estadão Conteúdo 06.02.26 17h47 Hugo Souza, do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF - Agência de Fotografia / Estadão) O Corinthians recusou a segunda proposta feita por um time europeu em dois meses para negociar Hugo Souza. Depois do Milan, foi a vez do Besiktas tentar contratar o goleiro corintiano, com uma proposta de 10 milhões de euros (cerca R$ 61,7 milhões), conforme informado inicialmente pela ESPN e confirmado pelo Estadão. A OTB Sports, empresa que agencia a carreira do jogador de 27 anos, publicou um comunicado oficial em que confirma a oferta do clube turco, sem mencionar o valor. No texto, diz ter levado o tema ao público para "evitar suposições sobre uma possível negociação do goleiro, que não sairá do clube neste momento." "Com foco em levantar mais troféus com a camisa alvinegra e, quem sabe, o Hexa com a Seleção Brasileira, não há de se ventilar uma saída do goleiro neste momento, já que toda e qualquer possibilidade de transferência só será discutida após a Copa do Mundo", diz a nota. Um dos principais nomes do elenco do Corinthians, Hugo Souza recebeu uma proposta para defender o Milan, em dezembro do ano passado. As conversas se estenderam até janeiro de 2026, mas não avançaram e foram encerradas com o goleiro garantido no elenco alvinegro. Hugo Souza tem contrato com o Corinthians até o fim de 2029. Ele está prestes a completar 100 jogos pelo clube do Parque São Jorge, pelo qual sofreu 91 gols em 97 jogos. Defensor da camisa alvinegra desde 2024, venceu um Paulistão, uma Copa do Basil e uma Supercopa Rei. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Besiktas Hugo Souza proposta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano 06.02.26 16h00 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06