Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians recorre e trava inquérito do MP que avalia intervenção judicial no clube

Estadão Conteúdo

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) viu o inquérito que avalia uma intervenção judicial no Corinthians ser travado. O motivo é um recurso protocolado pelo clube pedindo o fim da investigação. O movimento gera efeito suspensivo, que faz com que a Procuradoria não possa agir até o julgamento pelo Conselho Superior do MP.

Como argumento, o Corinthians diz que "as dificuldades enfrentadas não justificam intervenção judicial". Ainda é defendido que a associação está em funcionamento regular e tem autonomia como direito.

O clube diz que há "mecanismos menos drásticos" que intervenção para resolver o problema e cita a possibilidade de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O envidamento, aponta o Corinthians, também é comum a outras agremiações do futebol brasileiro.

O recurso corintiano ainda diz que são adotadas providências para modificar o atual cenário financeira. São elencadas a reprovação de contas de ex-presidentes; a criação de comitê específico de reestruturação financeira; tratativas junto à União para renegociação de dívidas; negociação com a Caixa Econômica Federal sobre o débito referente à Neo Química Arena e reforma de estatuto.

O MP-SP se posicionou contra o recurso, dizendo que, mesmo com autonomia, associações podem sofrer interferência, se um inquérito apontar a necessidade. Ainda é dito que, no pedido de abertura da investigação, são apontadas irregularidades que estariam em curso no Corinthians.

O MP-SP cita um procedimento interno do Corinthians em andamento. O clube teria uma proposta de patrocínio máster da Responsa Gaming, empresa responsável pela marca Energia.bet.

O setor de compliance do clube teria reprovado o acordo, segundo a Rádio Bandeirantes. O MP-SP aponta que, a partir disso, poderia expedir uma recomendação ao clube. Entretanto, com o efeito suspensivo do inquérito, não é possível qualquer diligência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

MP
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

19.12.25 13h41

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

Carlos Ferreira

O que Osorio tem a ver com o Leão?

19.12.25 10h54

FUTEBOL

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA

Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA

19.12.25 9h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Diretor de futebol do Remo fala sobre teste de meia-atacante do futebol português

Dirson Medeiros falou sobre a chegada de Alessandro

18.02.20 18h46

Anthony Joshua luta mal, mas derruba Jake Paul no sexto round e espera por Tyson Fury

20.12.25 2h37

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

REFORÇO

Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026

19.12.25 20h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda