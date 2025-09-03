Corinthians quer pelo menos R$ 60 milhões por ano para negociar naming rights da arena Estadão Conteúdo 03.09.25 9h28 O Corinthians deseja receber um valor três vezes maior do que o estipulado no atual contrato com a Hypera Pharma para negociar o naming rights do estádio em Itaquera, batizado de Neo Química Arena desde 2020. À época, o acordo foi fechado em aproximadamente R$ 300 milhões até 2040, data do fim do contrato. Reajustado anualmente, o valor anual que o Corinthians recebe da farmacêutica iniciou em R$ 15 milhões e atualmente está em R$ 20 milhões. A diretoria entende que, apesar do acréscimo, a cifra está defasada. Atravessando grave crise financeira, com uma dívida total de R$ 2,5 bilhões, o clube vê uma oportunidade de aumentar a arrecadação com um novo acordo. Assim, a expectativa da diretoria seria receber pelo menos R$ 60 milhões por ano no novo acordo pelo naming rights da casa corintiana. Além disso, o clube pretende fazer um contrato de 10 anos em vez de 20. Ao tomar posse como novo presidente do Corinthians - até o fim do mandato do impichado Augusto Melo -, Osmar Stábile afirmou que havia três interessados no negócio. Na última semana, uma quarta empresa manifestou à diretoria a vontade de comprar os direitos. Os nomes são mantidos em segredo e a própria Hypera Pharma também está no páreo. A multa para rescindir o contrato atual é de R$ 50 milhões, atraindo potenciais parceiros. Acordos por naming rights no futebol começaram no País em 2005, com a compra da empresa de tecnologia japonesa Kyocera no então estádio do Athletico-PR, que posteriormente foi negociado com a operadora Ligga Telecom. O mais antigo dos atuais contratos é o do Palmeiras, assinado com a Allianz em 2013. Atualmente, 11 estádios têm acordos para "direitos de nomeação", como o termo pode ser traduzido. VEJA A LISTA: - Mercado Livre Arena Pacaembu (Mercado Livre) - R$ 1 bilhão por 30 anos - R$ 33,3 milhões/ano - Arena Crefisa Barueri/Palmeiras (Crefipar) - R$ 500 milhões por 30 anos - R$ 16,6 milhões/ano - Allianz Parque/Palmeiras (Allianz) - R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões/ano - Neo Química Arena/Corinthians (Hypera Farma) - R$ 300 milhões por 20 anos - R$ 15 milhões/ano - Ligga Arena/Athletico-PR (Ligga) - R$ 200 milhões por 15 anos - R$ 13,3 milhões/ano - Morumbis/São Paulo (Mondeléz) - R$ 90 milhões por 3 anos - R$ 30 milhões/ano - Arena MRV/Atlético-MG (MRV) - R$ 60 milhões por 10 anos - R$ 6 milhões/ano - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Casa de Apostas) - R$ 52 milhões por 4 anos - R$ 13 milhões/ano - Arena BRB Mané Garrincha (BRB) - R$ 7,5 milhões por 3 anos - R$ 2,5 milhões/ano - Arena Nicnet/Botafogo-SP (Nicnet) - R$ 6 milhões por 5 anos - R$ 1,2 milhão/ano - Casa de Apostas Arena das Dunas (Casa de Apostas) - R$ 6 milhões por 5 anos - R$ 1,2 milhão/ano Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians naming rights arena COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Uma sextaça para torcedores e secadores 03.09.25 9h54 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11 Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00 Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h27