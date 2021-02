Corinthians provoca o Palmeiras após eliminação do rival no Mundial de Clubes

Na semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 para o Tigres-MEX e eliminado precocemente da competição. O Corinthians não perdeu tempo e deixou sua provocação ao rival após o revés dos palmeirenses para a equipe mexicana.

Piada renovada! Palmeiras é alvo de memes após eliminação no MundialNo Twitter, o Timão relembrou o atacante José Adauto Xavier, atacante do Alvinegro da década de 30 que ficou conhecido pelo apelido de "Tigre". Ele disputou quatro partidas e marcou um único gol, no 2 a 0 contra o São Bento, pelo Paulista, em setembro de 1933.

Hoje é dia de lembrar o lendário José Adauto Xavier, atacante do Corinthians da década de 30. Atuou em quatro partidas e marcou um único gol, no 2 a 0 contra o São Bento da capital, pelo Paulista, em setembro de 1933. Seu apelido era Tigre.#VaiCorinthians 🐅 — Corinthians (@Corinthians) February 7, 2021

O intuito da brincadeira é comparar o nome da equipe que eliminou o Palmeiras e o apelido do atacante que defendeu o Timão.

Com a derrota do Palmeiras, o Corinthians segue sendo o último campeão sul-americano do Mundial de Clubes. Em 2012, o Timão venceu o Al-Ahly, do Egito, por 1 a 0, na semifinal, e sagrou-se campeão depois de superar o Chelsea, da Inglaterra, por 1 a 0.