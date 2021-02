Corinthians provoca nas redes sociais após 4º lugar do rival no Mundial: 'Só pode ver quem tem'

O Corinthians não levou nenhum título nos últimos dias, mas a torcida pode dizer que se divertiu demais com o péssimo desempenho do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa. Ostentando dois títulos da competição, os corintianos ganharam ainda mais argumentos para provocar o rival, que terminou apenas em quarto lugar, perdendo para o Al Ahly, do Egito.

Como era de se esperar, o Timão não ficou fora dessas brincadeira e utilizou as redes sociais oficiais para cutucar o fato de o Verdão continuar sem Mundial. Em um dos posts desta quinta, o gol do título alvinegro em 2012, marcado por Guerrero, foi recriado no videogame. Na legenda "só pode fazer quem tem".

Esse #tbt só pode fazer quem tem!Então, aproveitando a final do Mundial de hoje, queremos lembrar da nossa conquista de uma forma diferente. O nosso time de e-Football recriou o gol do nosso 🏆🌎 no PES, trazendo toda aquela emoção de volta!#VaiCorinthians#MundialÉPraPoucos pic.twitter.com/9FN3MWWsIl — Corinthians (@Corinthians) February 11, 2021

Em outra postagem, foi a vez de o Corinthians usar um patrocinador para fazer a provocação. No texto é dito que o cartão da parceira do clube com o Bmg é aceito "MUNDIALMENTE", em clara alusão ao fracasso do rival que havia acontecido momentos antes na derrota nos pênaltis para o Al Ahly, do Egito.

Fiel, o cartão do @CorinthiansBmg possui crédito e débito internacional, aceito MUNDIALMENTE. ⚫⚪Somos mais de 100 mil correntistas no banco oficial do Corinthiano! Abra a sua conta e garanta já o seu!📱 App: https://t.co/DbuW4IQmCD 💻 Site: https://t.co/Q07vTWhNoe pic.twitter.com/vThtcWzvGq — Corinthians (@Corinthians) February 11, 2021

O Twitter da Neo Química Arena também participou da brincadeira, e convidou os corintianos para fazerem um tour no estádio, onde eles podem ver as duas taças dos mundiais conquistados pelo Timão em 2000 e em 2012.

No tour Casa do Povo você conhece os bastidores da Neo Química Arena e vê de pertinho as taças dos Mundiais! Aproveite que neste fim de semana abrimos mais horários pra Fiel!Quem vem?https://t.co/kGC8xEbxND pic.twitter.com/JTPbixz4Oz — Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) February 11, 2021

Na última quarta-feira, no empate em 3 a 3 com o Athletico-PR, foi possível ver nas arquibancadas do estádio alvinegros duas bandeiras com as imagens das taças dos mundiais, em outra clara provocação ao rival, que segue sem a conquista do torneio, o que gerará muita zoeira ao menos por mais um ano.