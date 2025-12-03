Corinthians perde para o Fortaleza e acrescenta mais uma decepção à temporada

Focado nas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro, o Corinthians adicionou mais um jogo ao seu inventário de decepções nesta reta final de Brasileirão ao perder por 2 a 1 para o Fortaleza, no Castelão. A derrota pela penúltima rodada deixa com 46 pontos, em queda na tabela. Do outro lado, os tricolores, com 43, ganham força na luta contra o rebaixamento.

O time comandado pelo técnico Dorival Júnior foi a campo com um time bastante modificado, sem nenhum de seus principais elementos ofensivos. Memphis ainda se recupera de entorse no joelho, Garro sofreu estiramento muscular na panturrilha e Yuri Alberto trata edema na sínfise púbica e sobrecarga da musculatura adutora.

O volante Charles e o lateral-direito Matheuzinho completavam a lista de desfalques, situação que fez o zagueiro Cacá atuar como lateral pela direita, já que Charles é quem costuma fazer a posição na ausência de Matheuzinho. Foi por esse setor que Pochettino apareceu livre para receber passe de Bareiro e abrir o placar para os tricolores.

Com força máxima, o time da casa mostrava mais organização e entrosamento, enquanto os corintianos usavam de forma improdutiva a posse de bola que detinham.

O jogo alvinegro evoluiu a partir da segunda metade da etapa inicial, ao ponto de a equipe mostrar versatilidade na construção das jogadas, passando de chutes de fora da área de Maycon e Breno Bidon a jogadas agudas pelos lados com Vitinho e Dieguinho. O Fortaleza voltou a o segundo tempo com a intenção mostrar mais poderio ofensivo, por isso

Palermo colocou Deyverson e Rossetto nos lugares de Bareiro e Breno Lopes. O volume no ataque não grande. Recuado, o time tricolor esperava os corintianos no campo de defesa. Quando teve chance de ampliar, em lance iniciado com roubada de bola no meio de campo, contou com um erro de Bidu na interceptação de passe de Rossetto para que Herrera marcasse um bonito gol, ao encobrir Hugo Souza.

O Corinthians continuou lutando para furar a defesa tricolor e conseguiu diminuir com jovem volante André, que marcou presença na área para balançar a rede. A insistência se fez presenta até o final, porém sem novos frutos. A melhor chance, um cabeceio de Romero, foi defendida com maestria pelo goleiro Brenno.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 CORINTHIANS

FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diego Barbosa; Matheus Pereira (Pierre), Lucas Sasha e Pochettino (Moisés); Breno Lopes (Matheus Rossetto), Herrera (Yago Pikachu) e Bareiro (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Cacá (José Martínez), André Ramalho (Raniele), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Maycon e Breno Bidon (Talles Magno); Dieguinho, Gui Negão (Romero) e Vitinho (Kayke). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Pochettino, aos sete minutos do primeiro tempo. Herrera , aos 12, e André, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Bareiro, Brítez, Deyverson, Matheus Pereira e Herreira (Fortaleza); Gustavo Henrique (Corinthians).

RENDA - R$ 1.433.088,00.

PÚBLICO - 56.014 torcedores.

LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).