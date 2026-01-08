Corinthians paga Santos Laguna e aguarda queda do transfer ban da Fifa Estadão Conteúdo 08.01.26 20h57 O Corinthians quitou nesta quinta-feira com o Santos Laguna uma dívida de R$ 41,6 milhões pela compra do zagueiro equatoriano Félix Torres. O pagamento ao time mexicano possibilita o fim do transfer ban aplicado pela Fifa ao Corinthians que impedia o clube alvinegro de registrar a contratação de novos atletas. A proibição de registrar reforços na Fifa estava vigente desde agosto de 2025. Agora, o Corinthians se prepara para os primeiros anúncios nesta janela de transferências. O zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, tem acordo encaminhado. Com o pagamento da dívida, a Fifa será notificada e, a partir da confirmação, publicará o fim do transfer ban. Não há prazo definitivo para tal, mas deve ocorrer nos próximos dias. Félix Torres foi contratado junto ao Santos Laguna, do México, em janeiro de 2024. O acordo original girava em torno de US$ 6,5 milhões. O valor seria parcelado, com pagamentos previstos para os anos subsequentes. No entanto, o Corinthians não pagou a dívida, e o Santos Laguna ingressou com uma ação na Fifa. A entidade máxima do futebol condenou o clube do Parque São Jorge, e a decisão foi ratificada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). Nesta semana, o Corinthians antecipou o pagamento da terceira parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) e conseguiu derrubar outro transfer ban, este imposto pela CBF em outubro do ano passado. A CNRD é o órgão da CBF responsável por intermediar acordos entre clubes, atletas e empresários, e puniu o Corinthians com um transfer ban após atraso de uma parcela da renegociação de suas dívidas - entre elas está a compra de Raniele junto ao Cuiabá. O valor em atraso, de R$ 780 mil, teria de ser pago no dia 17 de outubro de 2024. A punição veio no dia 20 e, no mesmo dia, o clube fez o pagamento, mas continuou punido. O Corinthians ainda tem outras grandes dívidas que precisam ser pagas para evitar uma nova proibição de registros de atletas. Há valores pendentes pelas negociações para as chegadas de Rodrigo Garro (Talleres), Charles (Midtjylland), Maycon (Shakhtar Donetsk) e José Martínez (Philadelphia Union). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Santos Laguna transfer ban COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10