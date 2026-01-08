Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians paga Santos Laguna e aguarda queda do transfer ban da Fifa

Estadão Conteúdo

O Corinthians quitou nesta quinta-feira com o Santos Laguna uma dívida de R$ 41,6 milhões pela compra do zagueiro equatoriano Félix Torres. O pagamento ao time mexicano possibilita o fim do transfer ban aplicado pela Fifa ao Corinthians que impedia o clube alvinegro de registrar a contratação de novos atletas.

A proibição de registrar reforços na Fifa estava vigente desde agosto de 2025. Agora, o Corinthians se prepara para os primeiros anúncios nesta janela de transferências. O zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, tem acordo encaminhado.

Com o pagamento da dívida, a Fifa será notificada e, a partir da confirmação, publicará o fim do transfer ban. Não há prazo definitivo para tal, mas deve ocorrer nos próximos dias.

Félix Torres foi contratado junto ao Santos Laguna, do México, em janeiro de 2024. O acordo original girava em torno de US$ 6,5 milhões. O valor seria parcelado, com pagamentos previstos para os anos subsequentes. No entanto, o Corinthians não pagou a dívida, e o Santos Laguna ingressou com uma ação na Fifa. A entidade máxima do futebol condenou o clube do Parque São Jorge, e a decisão foi ratificada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Nesta semana, o Corinthians antecipou o pagamento da terceira parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) e conseguiu derrubar outro transfer ban, este imposto pela CBF em outubro do ano passado.

A CNRD é o órgão da CBF responsável por intermediar acordos entre clubes, atletas e empresários, e puniu o Corinthians com um transfer ban após atraso de uma parcela da renegociação de suas dívidas - entre elas está a compra de Raniele junto ao Cuiabá. O valor em atraso, de R$ 780 mil, teria de ser pago no dia 17 de outubro de 2024. A punição veio no dia 20 e, no mesmo dia, o clube fez o pagamento, mas continuou punido.

O Corinthians ainda tem outras grandes dívidas que precisam ser pagas para evitar uma nova proibição de registros de atletas. Há valores pendentes pelas negociações para as chegadas de Rodrigo Garro (Talleres), Charles (Midtjylland), Maycon (Shakhtar Donetsk) e José Martínez (Philadelphia Union).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Santos Laguna

transfer ban
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9)

A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído

08.01.26 14h13

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Futebol

Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube

O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais

08.01.26 10h14

Futebol

Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês

Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho

08.01.26 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda