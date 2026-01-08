Corinthians paga Santos Laguna e aguarda queda do transfer ban da Fifa

O Corinthians quitou nesta quinta-feira com o Santos Laguna uma dívida de R$ 41,6 milhões pela compra do zagueiro equatoriano Félix Torres. O pagamento ao time mexicano possibilita o fim do transfer ban aplicado pela Fifa ao Corinthians que impedia o clube alvinegro de registrar a contratação de novos atletas.

A proibição de registrar reforços na Fifa estava vigente desde agosto de 2025. Agora, o Corinthians se prepara para os primeiros anúncios nesta janela de transferências. O zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, tem acordo encaminhado.

Com o pagamento da dívida, a Fifa será notificada e, a partir da confirmação, publicará o fim do transfer ban. Não há prazo definitivo para tal, mas deve ocorrer nos próximos dias.

Félix Torres foi contratado junto ao Santos Laguna, do México, em janeiro de 2024. O acordo original girava em torno de US$ 6,5 milhões. O valor seria parcelado, com pagamentos previstos para os anos subsequentes. No entanto, o Corinthians não pagou a dívida, e o Santos Laguna ingressou com uma ação na Fifa. A entidade máxima do futebol condenou o clube do Parque São Jorge, e a decisão foi ratificada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Nesta semana, o Corinthians antecipou o pagamento da terceira parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) e conseguiu derrubar outro transfer ban, este imposto pela CBF em outubro do ano passado.

A CNRD é o órgão da CBF responsável por intermediar acordos entre clubes, atletas e empresários, e puniu o Corinthians com um transfer ban após atraso de uma parcela da renegociação de suas dívidas - entre elas está a compra de Raniele junto ao Cuiabá. O valor em atraso, de R$ 780 mil, teria de ser pago no dia 17 de outubro de 2024. A punição veio no dia 20 e, no mesmo dia, o clube fez o pagamento, mas continuou punido.

O Corinthians ainda tem outras grandes dívidas que precisam ser pagas para evitar uma nova proibição de registros de atletas. Há valores pendentes pelas negociações para as chegadas de Rodrigo Garro (Talleres), Charles (Midtjylland), Maycon (Shakhtar Donetsk) e José Martínez (Philadelphia Union).