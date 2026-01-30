Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians não tem R$ 1 milhão? Marcelo Paz explica por que clube não contratou Alisson

Estadão Conteúdo

O Corinthians permanece ativo no mercado em busca de reforçar o seu elenco para a sequência da temporada de 2026. Um nome que esteve em pauta foi o do meio-campista Alisson, que quase trocou o São Paulo pelo clube alvinegro. Marcelo Paz, diretor executivo de futebol da equipe, explicou o motivo para o negócio pelo atleta de 32 anos ter melado.

"O Rui Costa (executivo de futebol do São Paulo) conduziu muito bem, a gente tentou conduzir também muito bem aqui, tanto que a relação permanece muito boa. A não concretização da vinda do Alisson foi por uma questão de responsabilidade financeira do Corinthians", disse Paz em entrevista à ESPN.

Para liberar o jogador, o São Paulo exigia um pagamento à vista de R$ 1 milhão, condição que fez o time do Parque São Jorge desistir da contratação. Era previsto também um pagamento de R$ 500 mil até outubro e uma opção de compra de cerca de R$ 12 milhões.

"O problema não é R$ 1 milhão. Se fala muito do R$ 1 milhão. O Corinthians tem R$ 1 milhão, claro que tem. Só que era R$ 1 milhão, mais uma cláusula se jogasse x jogos, mais a opção de compra que era um valor alto, não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar R$ 2 milhões se fosse jogar contra o São Paulo, não podia mais jogar o Campeonato Paulista...", explicou o dirigente.

"A gente repensou se era viável seguir com a operação, mas foi desgastante, virou uma novela que não precisava ter virado. Eu lamento pelo Alisson, porque é um grande garoto, conversei com ele, com autorização do Rui Costa, autorização do São Paulo. Foi ao CT do Corinthians com o São Paulo sabendo, nada escondido, não foi pra fazer exame, foi pra conhecer o espaço do clube. Mas o Corinthians, pela responsabilidade financeira, entendeu que poderia ser algo que poderia onerar muito o clube", finalizou.

Diante desta situação, o Corinthians continua atrás de reforços para o seu elenco. Na última quinta, 29, o clube anunciou a chegada do atacante Kaio César, de 21 anos, que estava atuando no Al-Hilal.

"Para que pudéssemos ter um elenco ideal, cinco ou seis elementos. Para você ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições e principalmente em um campeonato de longevidade", falou o técnico Dorival Júnior depois da derrota para o Bahia na primeira rodada do Brasileirão.

O Corinthians volta a campo neste domingo, 1, às 16h (de Brasília), quando encara o Flamengo pela Supercopa Rei. O duelo acontece no Estádio Mané Garrincha, na capital federal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Corinthians

Alisson

Marcelo Paz
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

MMA Sport Club

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

30.01.26 12h13

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Carlos Ferreira

Molho de pimenta na rivalidade

30.01.26 10h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A

Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

30.01.26 13h40

futebol

Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional

Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco

30.01.26 9h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda