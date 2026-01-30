Corinthians não tem R$ 1 milhão? Marcelo Paz explica por que clube não contratou Alisson Estadão Conteúdo 30.01.26 17h47 O Corinthians permanece ativo no mercado em busca de reforçar o seu elenco para a sequência da temporada de 2026. Um nome que esteve em pauta foi o do meio-campista Alisson, que quase trocou o São Paulo pelo clube alvinegro. Marcelo Paz, diretor executivo de futebol da equipe, explicou o motivo para o negócio pelo atleta de 32 anos ter melado. "O Rui Costa (executivo de futebol do São Paulo) conduziu muito bem, a gente tentou conduzir também muito bem aqui, tanto que a relação permanece muito boa. A não concretização da vinda do Alisson foi por uma questão de responsabilidade financeira do Corinthians", disse Paz em entrevista à ESPN. Para liberar o jogador, o São Paulo exigia um pagamento à vista de R$ 1 milhão, condição que fez o time do Parque São Jorge desistir da contratação. Era previsto também um pagamento de R$ 500 mil até outubro e uma opção de compra de cerca de R$ 12 milhões. "O problema não é R$ 1 milhão. Se fala muito do R$ 1 milhão. O Corinthians tem R$ 1 milhão, claro que tem. Só que era R$ 1 milhão, mais uma cláusula se jogasse x jogos, mais a opção de compra que era um valor alto, não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar R$ 2 milhões se fosse jogar contra o São Paulo, não podia mais jogar o Campeonato Paulista...", explicou o dirigente. "A gente repensou se era viável seguir com a operação, mas foi desgastante, virou uma novela que não precisava ter virado. Eu lamento pelo Alisson, porque é um grande garoto, conversei com ele, com autorização do Rui Costa, autorização do São Paulo. Foi ao CT do Corinthians com o São Paulo sabendo, nada escondido, não foi pra fazer exame, foi pra conhecer o espaço do clube. Mas o Corinthians, pela responsabilidade financeira, entendeu que poderia ser algo que poderia onerar muito o clube", finalizou. Diante desta situação, o Corinthians continua atrás de reforços para o seu elenco. Na última quinta, 29, o clube anunciou a chegada do atacante Kaio César, de 21 anos, que estava atuando no Al-Hilal. "Para que pudéssemos ter um elenco ideal, cinco ou seis elementos. Para você ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições e principalmente em um campeonato de longevidade", falou o técnico Dorival Júnior depois da derrota para o Bahia na primeira rodada do Brasileirão. O Corinthians volta a campo neste domingo, 1, às 16h (de Brasília), quando encara o Flamengo pela Supercopa Rei. O duelo acontece no Estádio Mané Garrincha, na capital federal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Corinthians Alisson Marcelo Paz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40 futebol Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco 30.01.26 9h20