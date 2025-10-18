Corinthians mostra apetite, ganha do Atlético-MG com golaço de Maycon e ameniza turbulência Estadão Conteúdo 18.10.25 20h47 Depois de uma atuação apática e consequente derrota para o Santos no meio de semana, o Corinthians conseguiu reencontrar um futebol mais enérgico e demonstrou ter apetite de vitória neste sábado, na Neo Química Arena. A pontaria se desenhou como o principal inimigo corintiano no jogo, mas Maycon, com um golaço, foi capaz de mudar as circunstâncias e construir o triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro consegue aperfeiçoar seu estilo e volume de jogo com as presenças de Memphis e Garro, titulares nesta noite. As condições físicas dos dois atletas e outros problemas rotineiros enfrentados pela comissão técnica dificultam a tarefa de impedir oscilações e tornar o time mais competitivo. A partida contra um Atlético-MG misto mostrou que há solução para o Corinthians, e o condicionamento físico dos principais atletas é peça-chave para isso. A vitória leva o Corinthians aos 36 pontos e o afasta momentaneamente da ameaça do rebaixamento. Já o Atlético-MG se aproxima perigosamente do Z-4 e estaciona nos 33 pontos. O próximo compromisso do Atlético-MG está agendado para terça-feira. Às 21h30 (de Brasília), a equipe de Belo Horizonte desafia o equatoriano Independiente del Valle, na região metropolitana de Quito, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O Corinthians, por sua vez, volta a campo no sábado, às 16h, em visita ao Vitória. O Corinthians começou a partida com postura mais propositiva. A presença como titulares de Rodrigo Garro e Memphis Depay deu outra dinâmica à equipe corintiana. Mesmo com a atuação elogiosa em campo, a atenção da torcida estava voltada para os telões que mostravam a disputa de pênaltis na final da Libertadores feminina, que consagrou o Corinthians como hexacampeão diante do Deportivo Cali, da Colômbia. O controle da posse de bola por parte do Corinthians não resultou em grandes chances criadas. O meio-campo do time da casa não conseguiu ajudar e, muitas vezes, os zagueiros se viam obrigados a apostar em bolas longas. Mais defensivo, o Atlético-MG priorizou contragolpes. O jogo ficou mais nervoso com faltas duras e lances ríspidos. Titulares, reservas e membros das comissões técnicas dos dois times contestaram inúmeras vezes a arbitragem, que assinalou 18 faltas no primeiro tempo. O Corinthians quase pôde comemorar aos 37 minutos, mas Maycon perdeu uma chance inacreditável, pegando de primeira na grande área após passe de Memphis. A partida ficou mais afeita ao estilo corintiano. Yuri Alberto passou perto de balançar a rede depois de contra-ataque, mas o zero não saiu do placar na etapa inaugural do duelo. Com pouco tempo do segundo tempo, Maycon se redimiu. De longe, o volante acertou um belo chute de perna esquerda para colocar o Corinthians em vantagem aos 4 minutos. Muito melhores na partida, os donos da casa empilharam chances perdidas. O placar adverso fez com que Sampaoli promovesse alterações e colocasse titulares em campo, como Dudu, Scarpa e Arana. Já Dorival teve de abrir mão de Garro e Memphis que ainda não têm condição de atuar pelos 90 minutos. As ações do treinador atleticano não surtiram os efeitos esperado. Os corintianos continuaram com as rédeas do jogo e mantiveram o placar até o apito final. FICHA TÉCNICA CORINTHIANS 1 x 0 ATLÉTICO-MG CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Maycon (Angileri), Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Ryan); Yuri Alberto (Ángel Romero) e Memphis Depay (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior. ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Natanael), Vitor Hugo, Ruan, Junior Alonso e Caio Paulista (Guilherme Arana); Fausto Vera (Gustavo Scarpa), Alan Franco e Igor Gomes (Dudu); Biel (Bernard) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli. GOL - Maycon, aos 4 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Matheus Bidu, Matheuzinho e Maycon (Corinthians), Fausto Vera, Alan Franco e Saravia (Atlético-MG). ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ). PÚBLICO - 39.228 torcedores. RENDA - R$ 2.871.647,80. LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo. 