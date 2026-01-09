Corinthians leva susto, mas se recupera e garante vaga na 2ª fase da Copinha em 1º do grupo Estadão Conteúdo 09.01.26 20h32 O Corinthians é mais um grande garantido no mata-mata da Copa São Paulo de Juniores. Na noite desta sexta-feira (09), o maior campeão da competição de base voltou ao Zezinho Magalhães para encarar o XV de Jaú, pela terceira e última rodada da fase de grupos, e superou os donos da casa por 3 a 2. Com o resultado, o Corinthians foi a sete pontos, manteve a invencibilidade na Copinha 2026 e terminou a primeira fase na ponta do Grupo 8, um acima do próprio XV de Jaú, que também avançou à 2ª fase. Luverdense, com quatro, e Trindade-GO, sem pontuar, completaram a chave. O time paulista agora aguarda para conhecer seu adversário na próxima fase, que sairá do Grupo 7, ficando entre Guarani, Athletic-MG e Assisense. Mesmo precisando apenas de um empate para seguir na luta pela 12ª taça da Copinha, o Corinthians se lançou ao ataque desde o apito inicial e conseguiu abrir o marcador aos 17, quando Favela aproveitou um erro defensivo do XV de Jaú e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro adversário. O placar não demorou para ser ampliado. Aos 21, Caraguá invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para Pires, que de primeira, mandou para o fundo do gol. O time da capital chegou a sofrer um susto aos 32, quando Dedê fez grande jogada individual e anotou um golaço em Jaú, mas logo conseguiu ampliar a vantagem. Aos 46, Pellegrin interceptou no meio de campo e serviu Luizinho, que mandou por baixo das pernas do goleiro e levou o jogo para o intervalo em 3 a 1 para o Corinthians. Na volta para a segunda etapa, os comandados por Willian Batista passaram a administrar mais o resultado, mas quase fizeram o quarto aos 13, quando Luiz Eduardo bateu escanteio com veneno e quase fez olímpico, mas Pedro Cipola espalmou e evitou o gol. A estratégia de baixar as linhas, entretanto, quase custou caro. Aos 34, Dedê ganhou a disputa com Luiz Eduardo e foi derrubado na área, gerando pênalti para o XV de Jaú. O próprio atacante foi para a cobrança e não desperdiçou. Entretanto, o Corinthians conseguiu segurar o adversário e garantiu a liderança da chave. Outros destaques do dia ficaram para Bahia e Inter de Limeira, que venceram na parte da manhã e também se garantiram na próxima fase, assim como a Chapecoense, que aplicou 3 a 0 no Santa Fé-SP e Atlético-PI, que goleou o Noroeste por 5 a 0. Confira os resultados desta sexta-feira (09) até o momento: Inter de Limeira 3 x 1 CSA América-SP 0 x 4 Bahia Botafogo-SP 1 x 0 Tuna Luso-PA São Bento 1 x 6 Cascavel Capivariano 3 x 3 Rio Branco-ES América-RN 3 x 2 Sobradinho-DF Volta Redonda 2 x 3 Atlético-BA Santa Fé-SP 0 x 3 Chapecoense Tanabi 0 x 2 Goiás Bandeirante 0 x 0 Santa Cruz Flamengo 1 x 0 Vitória Juventus 0 x 0 Retrô-PE Trindade-GO 0 x 1 Luverdense Olímpico-SE 1 x 0 Carajás-PA Velo Clube 1 x 1 Guanabara City-GO Noroeste 0 x 5 Atlético-PI XV de Jaú 2 x 3 Corinthians Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Corinthians XV de Jaú COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 MAIS UM Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 09.01.26 18h49 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03