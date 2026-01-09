Corinthians leva susto, mas se recupera e garante vaga na 2ª fase da Copinha em 1º do grupo

Capa Jornal Amazônia
Estadão Conteúdo

O Corinthians é mais um grande garantido no mata-mata da Copa São Paulo de Juniores. Na noite desta sexta-feira (09), o maior campeão da competição de base voltou ao Zezinho Magalhães para encarar o XV de Jaú, pela terceira e última rodada da fase de grupos, e superou os donos da casa por 3 a 2.

Com o resultado, o Corinthians foi a sete pontos, manteve a invencibilidade na Copinha 2026 e terminou a primeira fase na ponta do Grupo 8, um acima do próprio XV de Jaú, que também avançou à 2ª fase. Luverdense, com quatro, e Trindade-GO, sem pontuar, completaram a chave.

O time paulista agora aguarda para conhecer seu adversário na próxima fase, que sairá do Grupo 7, ficando entre Guarani, Athletic-MG e Assisense.

Mesmo precisando apenas de um empate para seguir na luta pela 12ª taça da Copinha, o Corinthians se lançou ao ataque desde o apito inicial e conseguiu abrir o marcador aos 17, quando Favela aproveitou um erro defensivo do XV de Jaú e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.

O placar não demorou para ser ampliado. Aos 21, Caraguá invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para Pires, que de primeira, mandou para o fundo do gol. O time da capital chegou a sofrer um susto aos 32, quando Dedê fez grande jogada individual e anotou um golaço em Jaú, mas logo conseguiu ampliar a vantagem.

Aos 46, Pellegrin interceptou no meio de campo e serviu Luizinho, que mandou por baixo das pernas do goleiro e levou o jogo para o intervalo em 3 a 1 para o Corinthians.

Na volta para a segunda etapa, os comandados por Willian Batista passaram a administrar mais o resultado, mas quase fizeram o quarto aos 13, quando Luiz Eduardo bateu escanteio com veneno e quase fez olímpico, mas Pedro Cipola espalmou e evitou o gol.

A estratégia de baixar as linhas, entretanto, quase custou caro. Aos 34, Dedê ganhou a disputa com Luiz Eduardo e foi derrubado na área, gerando pênalti para o XV de Jaú. O próprio atacante foi para a cobrança e não desperdiçou. Entretanto, o Corinthians conseguiu segurar o adversário e garantiu a liderança da chave.

Outros destaques do dia ficaram para Bahia e Inter de Limeira, que venceram na parte da manhã e também se garantiram na próxima fase, assim como a Chapecoense, que aplicou 3 a 0 no Santa Fé-SP e Atlético-PI, que goleou o Noroeste por 5 a 0.

Confira os resultados desta sexta-feira (09) até o momento:

Inter de Limeira 3 x 1 CSA América-SP 0 x 4 Bahia Botafogo-SP 1 x 0 Tuna Luso-PA São Bento 1 x 6 Cascavel Capivariano 3 x 3 Rio Branco-ES América-RN 3 x 2 Sobradinho-DF Volta Redonda 2 x 3 Atlético-BA Santa Fé-SP 0 x 3 Chapecoense Tanabi 0 x 2 Goiás Bandeirante 0 x 0 Santa Cruz Flamengo 1 x 0 Vitória Juventus 0 x 0 Retrô-PE Trindade-GO 0 x 1 Luverdense Olímpico-SE 1 x 0 Carajás-PA Velo Clube 1 x 1 Guanabara City-GO Noroeste 0 x 5 Atlético-PI XV de Jaú 2 x 3 Corinthians

