Corinthians joga mal, perde para o Huracán, dá azar e é eliminado na Sul-Americana

O Corinthians está eliminado ao mata-mata da Copa Sul-Americana. O time alvinegro jogou mal, não conseguiu furar o bloqueio da defesa do Huracán, e foi derrotado por 1 a 0 nesta terça-feira, na Argentina. A equipe brasileira chegou a dar sorte e viu o Racing-URU, lanterna do Grupo C, abrir placar sobre o América de Cali, ajudando os corintianos. Porém, os paulistas deram azar e viram os colombianos empatarem no fim, eliminando os corintianos.

Com o resultado, o Corinthians terminou na terceira posição da chave, com os mesmo oito pontos do América de Cali, mas os colombianos levam a melhor no saldo (2 a 0). O Huracán fechou com 14 pontos e vai garantindo a melhor campanha da fase de grupos.

O chaveamento das oitavas de final da Sul-Americana será definido por sorteio no dia 2 de junho. As equipes garantidas diretamente através da fase de grupos estarão no pote A, e os times classificados pelos playoffs ficarão no pote B.

A partida marcou o retorno de Memphis Depay. O atacante se recuperou de um entorse no tornozelo direito e foi escalado entre os 11 iniciais, sinal claro da importância da partida para o Corinthians, que precisava de um resultado positivo para avançar ao mata-mata da Sul-Americana. Com a vaga praticamente garantida, o Huracán poupou titulares visando a final do Torneio Apertura da Argentina.

O cenário se desenhou propício para o Corinthians, que tomo as rédeas da partida, mas viu dificuldade em furar a defesa adversária. Com o time de olho no resultado de América de Cali-COL x Racing-URU, que poderia eliminar os brasileiros em caso de vitória dos colombianos, o panorama exigiu paciência dos comandados de Dorival Júnior para conseguir finalizar.

O Corinthians acumulou erros em trocas de passes e aos poucos o Huracán se sentiu à vontade para adiantar a marcação e buscar o ataque. A partida foi bastante brigada, com muitas divididas acima do tom e cartões amarelos distribuídos para ambos os lados. A melhor chance do time brasileiro na etapa inicial foi com Martínez, mas o volante isolou da entrada da área.

Na volta do intervalo, Dorival Júnior decidiu ir para cima e tirou Martínez para colocar o atacante Talles Magno. Porém, não deu tempo nem a proposta ser colocada em prática. Logo no primeiro minuto, Watson recebeu livre nas costas da defesa e abriu o placar para os argentinos.

Mesmo atrás do placar, o Corinthians não conseguiu emplacar perigo suficiente para criar chances de gol. Muito pelo contrário. A vantagem deu confiança para o "mistão" do Huracán ir buscar o segundo. Precisando do resultado, Dorival colocou Rodrigo Garro em campo. Foi a primeira partida do meia, recuperado de lesão, desde a final do Paulistão, em março.

O Corinthians assustou pela primeira vez somente aos 23 da etapa final. Garro surpreendeu e bateu falta lateral direto para o gol, quase empatando a partida. No lance seguinte, Cacá quase completou de cabeça para as redes após cobrança de escanteio.

A entrada de Garro melhorou a equipe brasileira, que, finalmente, passou a incomodar. Faltando 15 minutos para o fim, o Corinthians recebeu a notícia do gol do Racing, o que classificava os corintianos mesmo com o resultado adverso.

Os brasileiros chegaram a pedir dois pênaltis em lances polêmicos envolvendo Garro e Talles Magno. Depois de reclamar muito, o Corinthians viu o árbitro marcar uma penalidade inexistente quando a bola bateu na mão do defensor argentino... fora da área.

Os resultados permaneceram inalterados até o último minuto, quando o América empatou e arrancou a classificação do Corinthians.

FICHA TÉCNICA

HURACÁN 1 X 0 CORINTHIANS

HURACÁN - Meza; De La Fuente, Goitea, Fabio Pereyra (Moya) e Lescano; Pérez (Ojeda), Cantillo (Carrizo), Alanís (Ábila) e Watson; Rodrigo Cabral e Sequeira (Tissera). Técnico: Frank Kudelka.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (Maycon), José Martínez (Talles Magno), André Carrillo e Breno Bidon (Igor Coronado); Ángel Romero (Rodrigo Garro) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Árbitro: Derlis Lopez (PAR).

GOLS - Watson, ao 1 minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cantillo, Pérez e Lescano (Huracán); Cacá, Carrillo e Raniele (Corinthians).

PÚBLICO E RENDA - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires (Argentina).