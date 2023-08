Corinthians inicia semana de decisões com Yuri Alberto na mira do West Ham

Após a saída de Róger Guedes e Murillo, o ‘Timão’ tem mais um desafio pela frente: manter Yuri Alberto. O titular do Corinthians está na mira do West Ham há um tempo e, segundo a ‘Sky Sports’, um diretor do clube inglês chega ao Brasil essa semana para negociar a contratação do centroavante.

Contratado no início deste ano, Yuri não tem vivido seus melhores momentos no Corinthians diante de críticas fora e dentro do clube.De acordo com a ‘ESPN’, o West Ham está determinado em fechar o negócio devido ao prazo da janela de transferências no país, que encerra na próxima sexta-feira (01).

O clube procura reforçar a equipe com um atacante que atue com o titular Michail Antonio, que sofre de lesões. Se vendido, o jogador pode ser o quarto titular a ser negociado pela diretoria, seguido de Róger Guedes, Adson e Murillo.

Nesta terça-feira (29) o Corinthians disputa pela partida de volta das quartas de final da Sul-Americana contra o Estudiantes. No próximo domingo (03), encara o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)