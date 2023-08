Comentarista faz piada sobre pai morto do atacante 'Mosquito', do Corinthians, e gera polêmica

Durante a vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Estudiantes, pela Copa Sul-Americana, o jogador Gustavo Mosquito perdeu a chance de fazer um gol o que gerou diversas críticas dos torcedores. O comentarista do SBT Sports, Eros Prado, aproveitou para fazer uma piada de mau gosto sobre o erro do atacante, citando a morte de seu pai.

Gerson Dutra, pai de Mosquito, faleceu em junhou de 2021, após complicações por covid-19. Após o humorista Diguinho, que também estava na transmissão do jogo, mencionar a perda recente do jogador, Eros Prado comentou sobre o atacante ter "chutado a bola para o pai".

Mosquito expressou sua indignação com o comentário e reafirmou sua autocrítica sobre a oportunidade de gol perdida. "Isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito, nada justifica meu erro. Mas dizer que chutei a bola para o meu pai, brincar com a perda do meu pai, que eu sinto até hoje, isso eu não aceito", disse.

No Instagram, Eros Prado reconheceu o erro, admitiu que a piada foi de mau gosto e pediu desculpas publicamente a Gustavo Mosquito e aos torcedores do Corinthians.

"Juro por Deus que me arrependo! Também perdi meu pai, sei a dor que é. Na emoção do momento fiz e me sinto péssimo por isso. Espero que me perdoe", escreveu o comentarista na legenda de um dos vídeos de desculpas publicado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)