Pai de atacante do Corinthians morre de Covid-19: 'Só peço para Deus me dar forças'

O pai do atacante Gustavo 'Mosquito', do Corinthians, morreu por consequências da Covid-19 nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pelas redes sociais do jogador com fotos do pai segurando os netos, filhos do atleta.

+Confira a tabela do Brasileirão!

- Difícil encontrar palavras nesse momento pai… só quero te agradecer por tudo, não conseguimos nos despedir, mas sei que você está orgulhoso e feliz de ver aonde eu cheguei. Cuida de mim aí de cima, tá doendo muito, que saudade - lamentou o jovem jogador de 23 anos.

Mosquito destacou a falta que seus filhos sentirão do avô e pediu forças para seguir em frente. O Corinthians liberou o jogador dos treinos nesta sexta-feira.

- Só peço pra Deus me dar forças. Bernardo e Melissa vão sentir muito sua falta também. Descanse em paz meu guerreiro, te amo muito #lutoeterno - concluiu.