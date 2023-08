Corinthians oferece apoio aos torcedores que sofreram acidente com ônibus e vai custear funeral

O Corinthians vai assumir a responsabilidade pelas despesas do funeral e translado das vítimas do acidente de ônibus que envolveu torcedores do time. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado (19) em Igarapé, Belo Horizonte.

O ônibus, que transportava torcedores de volta a São Paulo após o empate do Corinthians com o Cruzeiro, sofreu um capotamento que resultou na morte de sete pessoas. Nove torcedores estão internados em hospitais da região e o motorista do ônibus, que está na UTI, segue em estado grave.

VEJA MAIS

Além de custear o funeral das vítimas, que acontece nesta segunda-feira (21), o clube disponibilizou uma van aos torcedores sobreviventes para retornarem com segurança à sua sub-rede dos Gaviões da Fiel, no Vale do Paraíba. O Corinthians alerta a comunidade sobre golpes e que qualquer iniciativa pedindo doações em PIX nas redes sociais é falsa.

Tanto o Corinthians, quanto outros times da Série A, divulgaram notas oficiais lamentando profundamente o acidente e se oferecendo para auxiliar as famílias das vítimas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)