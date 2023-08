Flamengo tem amplo domínio e lidera ranking de torcidas no Norte, diz DataFolha

O DataFolha publicou uma pesquisa nacional dealhando as torcidas da Região Norte. E o detalhe é que o Flamengo tem o seu maior domínio numa região, tendo 38% da torcida. A pesquisa data de 31 de julho a 7 de agosto de 2023. A margem de erro é de 4%. Na referida pesquisa do Datafolha a pergunta foi direta, com resposta espontânea e única: “Qual é o time de futebol de sua preferência?”.

Apesar de dados equilibrados, outro detalhe da pesquisa é que o Clube do Remo supera o Paysandu. No Norte, também chama a atenção o baixo percentual de pessoas que não torcem por clube algum. O índice caiu de 22% para 16%, o menor entre as cinco regiões em 2023.

A metodologia do instituto preza pelo arredondamento. Não há divulgação das casas decimais, resultando em empates.

Maiores torcidas do Norte no Datafolha 2023 (nova pesquisa):

1º) Flamengo – 38% (6,59 milhões)

2º) Corinthians – 11% (1,90 milhão)

3º) Palmeiras – 6% (1,04 milhão)

4º) São Paulo – 5% (867 mil)

4º) Vasco – 5% (867 mil)

4º) Remo – 5% (867 mil)

7º) Paysandu – 4% (693 mil)

7º) Seleção Brasileira – 4% (693 mil)

9º) Cruzeiro – 1% (173 mil)

9º) Santos – 1% (173 mil)

9º) Botafogo – 1% (173 mil)

9º) Fluminense – 1% (173 mil)

Sem clube – 16% (2,77 milhões)