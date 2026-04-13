Corinthians identifica ausência de R$ 294 mil em caixa ao analisar contas de 2025 Os meses em questão abrangem, em maioria, a gestão do ex-presidente alvinegro Augusto Melo, afastado em maio e destituído em agosto Estadão Conteúdo 13.04.26 17h02 Corinthians (Gustavo Vasco / Corinthians) O Corinthians identificou a ausência de R$ 294 mil em caixa, correspondente ao período de 17 de janeiro a 11 de julho de 2025, ao analisar contas durante processo de auditoria das demonstrações financeiras da temporada passada. Os meses em questão abrangem, em maioria, a gestão do ex-presidente alvinegro Augusto Melo, afastado em maio e destituído em agosto, intervalo no qual Osmar Stábile assumiu o comando interinamente, antes de ser eleito. "A partir da identificação da inconsistência, foram imediatamente iniciados os procedimentos de conciliação das prestações de contas e dos saques realizados ao longo do referido período", informou o clube em nota oficial. "Com o objetivo de assegurar a precisão das informações apuradas, foi solicitada à auditoria independente a validação dos procedimentos adotados, tendo sido confirmados os valores previamente identificados pelo departamento responsável", explicou. O comunicado também diz que "medidas judiciais e administrativas cabíveis" serão adotadas para apurar os fatos. Abril é o mês limite para que os clubes divulguem seus balanços financeiros, referentes ao ano anterior. O Corinthians ainda está trabalhando no fechamento dos dados, que, antes de divulgados, ainda precisam passar por análise dos conselhos Fiscal e de Orientação. Então, serão direcionados para aprovação no Conselho Deliberativo, no último passo para torná-los públicos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians contas desfalque no caixa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37