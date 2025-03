Corinthians fecha o cerco contra o cambismo enquanto implementa reconhecimento facial

O Corinthians vem tendo casa cheia em todos os jogos nesta temporada, o que vai se repetir diante do Palmeiras, dia 17, pela volta da final do Campeonato Paulista. Mesmo com toda a carga dos ingressos sendo vendida pela internet, o clube ainda sofre com o cambismo e resolveu fazer uma campanha antes da decisão para evitar que torcedores seja, lesado.

O clube lançou nesta quarta-feira a "Operação Ingresso Legal." Com a implementação facial em processo de implantação, o Corinthians pretende intensificar medidas contra os cambistas e as vendas de bilhetes terão de passar pelo crivo da direção alvinegra.

"Diante dos recentes acontecimentos e declarações envolvendo o comércio ilegal de ingressos, o Sport Club Corinthians Paulista implementou a Operação Ingresso Legal, uma ação estratégica para combater a atuação de cambistas tanto no clube quanto no programa Fiel Torcedor", informou o Corinthians. "A operação inclui ações rígidas e sistemáticas para os logins ativos que fazem a emissão de ingressos e credenciais. A partir de agora, toda solicitação será submetida à aprovação da diretoria, com justificativa detalhada para cada emissão."

Além do monitoramento mais rígido, o próprio Corinthians vem adquirindo bilhetes de sites ilegais na tentativa de identificar os responsáveis pelas emissões irregulares. Desta maneira, já promoveria uma punição automática. O clube reali outras providências, também, mas que ainda não podem ser divulgadas para que a estratégia não seja prejudicada.

"O clube reforçará sua comunicação sobre os riscos do cambismo e os prejuízos causados pelo financiamento dessas práticas ilegais", afirmou o Corinthians, que fez questão de frisar a única maneira segura de adquirir bilhetes. "Os ingressos oficiais são vendidos exclusivamente pelo site http://fieltorcedor.com.br. Compras realizadas fora desse sistema não garantirão acesso à Neo Química Arena", frisou.

"A diretoria também reafirma que a implementação do reconhecimento facial será um grande aliado no combate ao cambismo. Estudos avançados já estão em andamento, e a previsão é de que o sistema esteja plenamente operacional até junho, conforme determina a legislação vigente."

O Corinthians ainda cobra que seus torcedores denunciem qualquer página ou perfil na internet envolvido na venda ilegal de ingressos. Orienta, ainda, que se houver provas de fraude, seja feito um Boletim de Ocorrência. "O Clube também encaminhará todas as informações às autoridades competentes para que os responsáveis sejam devidamente punidos."