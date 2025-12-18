Corinthians faz último jogo em casa no ano amargando sequência sem vitória Estadão Conteúdo 18.12.25 8h43 O empate sem gols com o Vasco no primeiro jogo da final da Copa do Brasil ampliou a sequência ruim do Corinthians jogando em casa neste final de temporada. O time alvinegro venceu apenas um jogo dos últimos seis atuando na Neo Química Arena. A última vitória do Corinthians jogando em Itaquera aconteceu há quase um mês, em 20 de novembro, quando o time comandado por Dorival Júnior derrotou o São Paulo por 3 a 1. De lá para cá foram três empates, com Botafogo (2 a 2), Juventude (1 a 1) e o duelo com o Vasco. Antes da vitória sobre o São Paulo, o Corinthians ainda perdeu para o rebaixado Ceará, por 1 a 0, e no último domingo foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro, na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, mas avançou à final ao levar a melhor nas penalidades. Ao falar do novo tropeço em casa, Dorival comentou que o Corinthians estava desgastado mentalmente. "Nós imaginávamos o que poderíamos acontecer no jogo de hoje. O aspecto emocional foi no limite no domingo. O nosso desgaste foi um pouco diferente em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Imaginávamos o que poderia acontecer, tivemos o cuidado com todos. Tudo o que poderíamos fazer foi justamente para que evitássemos uma situação como essa, quando falta energia para desenvolver o seu melhor", comentou o treinador. O Corinthians teve um aproveitamento de 64% jogando em casa em 2025, mesmo percentual da temporada anterior. O time permaneceu invicto jogando como mandante de agosto de 2024 até abril deste ano. Agora, o Corinthians só volta a jogar na Neo Química Arena em 11 de janeiro de 2026, pela primeira rodada do Paulistão. O time alvinegro fecha a temporada no domingo, quando faz o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Vasco, às 18h, no Maracanã. Em caso de novo empate, a decisão do título será nos pênaltis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians sequência sem vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21