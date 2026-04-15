Corinthians faz jogo consistente, vence Santa Fé na Libertadores e encerra jejum em casa Estadão Conteúdo 15.04.26 23h47 A caminhada do Corinthians na atual edição Libertadores ganhou mais um episódio tranquilo nesta quarta-feira, quando o time comandado por Fernando Diniz venceu o Santa Fé por 2 a 0, na Neo Química Arena. Os gols de Raniele e Gustavo Henrique encerraram um jejum de quatro jogos sem vitória em Itaquera, onde os corintianos não têm demonstrado a força habitual. Este foi apenas o quarto triunfo da equipe em 11 jogos como mandante em 2026. O resultado garante os alvinegros na liderança do Grupo E, com seis pontos. Peñarol e Platense, que se enfrentam na quinta-feira, às 21h30, são os outros integrantes do grupo e têm um ponto cada, assim como o Santa Fé. O Corinthians teve a bola nos pés e apresentou certo domínio durante a maior parte do primeiro tempo, embora sem provocar grandes desconfortos ao adversário. Foram seis finalizações para os alvinegros, e as mais perigosas não vieram de jogas trabalhadas e sim da bola parada de Rodrigo Garro, que forçou boa defesa de Mosquera em cobrança de falta e cobrou o escanteio de um cabeceio perigoso de Gustavo Henrique. Garro, contudo, não se destacou apenas por lances desse tipo. Em evolução sob o comando de Diniz e mais perto do futebol que o consagrou como um dos protagonistas do time alvinegro, o argentino foi o jogador mais participativo ao longo da etapa inicial, ao lado do jovem Kayke. Mesmo assim, o saldo ofensivo dos donos da casa não foi positivo, pois faltou repertório para aproveitar melhor os 60% de posse de bola e ter maior volume. Na defesa, ao menos, foram poucos os sustos. O único lance mais perigoso, uma finalização de Rodallega, foi defendida por Hugo Souza. O ataque corintiano evoluiu no segundo tempo e passou a ser mais agudo. Tabelas e movimentações interessantes incomodaram a equipe colombiana, mas a bola parada continuou sendo mais importante. Perto dos 10 minutos, em jogada ensaiada no escanteio, Garro cruzou para Gustavo Henrique, que desviou para Raniele marcar dentro da pequena área. O Corinthian diminuiu o ímpeto e voltou a trocar passes improdutivos, até que aproveitou nova oportunidade de Garro, dessa vez em cobrança de falta. O argentino cruzou par área e Gustavo Henrique fez um malabarismo para fazer o segundo corintiano, usando o joelho. FICHA TÉCNICA CORINTHIANS X SANTA FÉ CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon (Carrillo) e Rodrigo Garro (Labyad); Kayke (Lingard)e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz. SANTA FÉ - Mosquera; Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Jhojan Torres (Fagúndez), Daniel Torres (Zapata), Toscano e Omar Fernández (Edwin Mosquera); Palacios e Rodallega (Bustos). Técnico: Pablo Repetto. GOLS - Raniele, aos cinco, e Gustavo Henrique, aos 34 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Juan Benítez (PAR). CARTÕES AMARELOS - Gabriel Paulista. RENDA - R$ 2.811.184,00. PÚBLICO - 39.191 pagantes. LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Corinthians Santa Fé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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