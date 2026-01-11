Corinthians faz acordo no STJD, evita portões fechados e terá parte da bilheteria retida Estadão Conteúdo 11.01.26 8h52 O Corinthians firmou acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para evitar a punição de portões fechados no jogo contra a Ponte Preta, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, mas a decisão terá impacto direto no caixa do clube. Como parte do acerto, o Timão aceitou repassar porcentagens da bilheteria de dois jogos, reduzindo a arrecadação em partidas disputadas na Neo Química Arena. Pelo acordo, 30% da renda da partida contra a Ponte Preta será destinado ao STJD. Além disso, o Corinthians também cederá 15% da arrecadação do clássico contra o São Paulo, válido pela terceira rodada da fase de grupos do Estadual. A sanção é consequência dos episódios registrados na final do Campeonato Paulista do ano passado, contra o Palmeiras, quando houve arremesso de objetos no gramado, uso de sinalizadores e lançamento de rojões durante os minutos finais da partida na Neo Química Arena. Inicialmente, o clube havia sido punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) com a realização de partidas com portões fechados. A diretoria corintiana recorreu da decisão e, após negociação, conseguiu a reversão da medida esportiva em penalidade financeira, formalizada às vésperas da estreia no Estadual. Com isso, o Corinthians poderá contar com a presença dos torcedores nas primeiras rodadas do Paulistão, mas terá parte da receita dos jogos comprometida como consequência do acordo firmado e absorve um impacto financeiro significativo em um momento de atenção às contas e de tentativa de reorganização do orçamento para a temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Corinthians STJD COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 MAIS UM Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 09.01.26 18h49 Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30