Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians faz acordo com Procuradoria Geral da Fazenda para quitar dívida de R$ 1,2 bilhão

O Parque São Jorge, avaliado em R$ 602,2 milhões, também foi incluído como garantia

Estadão Conteúdo
fonte

Corinthians (Gustavo Vasco / Corinthians)

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Corinthians fecharam um acordo para regularizar uma dívida que totalizava R$ 1,2 bilhão. Pela negociação, a equipe paulista vai pagar a cifra de R$ 679 milhões, após desconto de 46,6% sobre juros, multas e encargos, segundo informação exclusiva do SBT News.

O fórmula de pagamento para o montante foi definido entre as duas partes. A quitação será feita de forma parcelada, em 120 vezes, para os débitos não previdenciários e 60 vezes para os previdenciários.

O valor inclui débitos não previdenciários (R$ 1 bilhão), previdenciários (R$ 200 milhões) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (R$ 15 milhões). De acordo com o telejornal, a proposta, apresentada em 2024, passou por intensas negociações antes de ser formalizada como transação tributária, englobando toda a dívida do clube com a União.

Théo Dias, assessor da PGFN, especificou os termos do acordo e falou sobre concessões que as duas partes precisaram aceitar em entrevista ao News Manhã.

"A transação tributária se baseia no consenso entre as partes, com concessões e compromissos mútuos. No caso do Corinthians, a Fazenda concedeu um desconto expressivo e o prazo de 120 meses para pagamento. O clube, por sua vez, abriu mão de disputas judiciais sobre a dívida e apresentou garantias, que poderão ser acionadas apenas em caso de inadimplemento - algo que não se espera. É uma pacificação do conflito entre a União e o clube, possível graças às concessões recíprocas incluídas no acordo firmado na semana passada", disse.

No caso do FGTS, o clube paulista optou pela modalidade oferecida pela Caixa Econômica Federal, que concede desconto de pouco mais de 30% e permite pagamento em 60 parcelas. Já para os créditos de contribuição social previstos na LC110/2001, o pagamento será à vista, com desconto de 70%.

GARANTIAS

Para assegurar a quitação, o Corinthians ofereceu os valores do Timemania, loteria federal administrada pela Caixa, referentes a parcelas vencidas, de acordo como artigo 7º-A da lei nº 11.345/2006.

Ainda segundo a reportagem do SBT News, o Parque São Jorge, avaliado em R$ 602,2 milhões, também foi incluído como garantia. A negociação tem ainda um outro ponto importante neste acordo. O clube tem de manter a regularidade fiscal no futuro, garantindo o pagamento correto dos tributos em dia. A PGFN vai fiscalizar o cumprimento dos termos da transação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

acordo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos'

Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa

05.02.26 19h04

FUTEBOL

Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes

Em votação realizada na pelos clubes, apenas três agremiações votaram contra as mudanças no formato de disputa

05.02.26 17h45

VEJA OS VALORES

Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda

Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

05.02.26 15h02

Futebol

Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna

Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem

05.02.26 13h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta

05.02.26 23h47

SÓ PINTURA!

Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão

Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão

05.02.26 21h59

VEJA OS VALORES

Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda

Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino.

05.02.26 15h02

Copa do Mundo de Futebol Autista

Copa do Mundo de Futebol Autista: Pará na disputa como sede e impulsiona inclusão

Primeira edição da competição está prevista para ocorrer no Brasil, em abril de 2025, e Pará pode ser uma das sedes

31.03.24 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda