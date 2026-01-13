Corinthians encaminha ida de Félix Torres ao Inter e tenta mais duas saídas Estadão Conteúdo 13.01.26 12h42 O Corinthians está a poucos detalhes de acertar a transferência do zagueiro Félix Torres para o Internacional, por empréstimo, em mais um movimento importante dentro da estratégia de reduzir o custo da folha salarial do futebol. Neste caso, o clube do Parque São Jorge se livra de uma parte do salário do equatoriano, já que o pagamento será dividido com o Inter. A diretoria alvinegra espera encontrar soluções parecidas para o volante Alex Santana e o atacante Hector Hernández, que não estão nos planos do técnico Dorival Júnior e treinam separadamente do restante do elenco. Santana tem contrato até dezembro de 2027 e Hernández, até o fim de 2026. Ángel Romero, Talles Magno e Maycon são os nomes que já deixaram o clube. Fabrizio Angilleri ainda não teve a saída oficializada, mas está sem contrato, já que seu vínculo se encerrou em dezembro e não houve acordo por renovação. Ao mesmo tempo, após pagar o Santos Laguna pela dívida que tinha em razão da compra de Félix Torres e derrubar o transfer ban, o Corinthians está de olho em oportunidades de mercado para se reforçar. Foi assim que fechou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista e do lateral-esquerdo Pedro Milans, dois atletas que estavam sem contrato. Gabriel já foi anunciado, enquanto Milans ainda vai passar por exames e assinar o vínculo. Outra novidade que será anunciada em breve é a contratação do volante Matheus Pereira, que é formado na base corintiana e estava no Fortaleza. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Félix Torres COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 Mais esportes Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos 13.01.26 11h34 MMA Sport Club GFTeam Maricá realiza cerimônia de graduação 13.01.26 11h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00