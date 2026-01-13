Corinthians encaminha ida de Félix Torres ao Inter e tenta mais duas saídas

O Corinthians está a poucos detalhes de acertar a transferência do zagueiro Félix Torres para o Internacional, por empréstimo, em mais um movimento importante dentro da estratégia de reduzir o custo da folha salarial do futebol. Neste caso, o clube do Parque São Jorge se livra de uma parte do salário do equatoriano, já que o pagamento será dividido com o Inter.

A diretoria alvinegra espera encontrar soluções parecidas para o volante Alex Santana e o atacante Hector Hernández, que não estão nos planos do técnico Dorival Júnior e treinam separadamente do restante do elenco. Santana tem contrato até dezembro de 2027 e Hernández, até o fim de 2026.

Ángel Romero, Talles Magno e Maycon são os nomes que já deixaram o clube. Fabrizio Angilleri ainda não teve a saída oficializada, mas está sem contrato, já que seu vínculo se encerrou em dezembro e não houve acordo por renovação.

Ao mesmo tempo, após pagar o Santos Laguna pela dívida que tinha em razão da compra de Félix Torres e derrubar o transfer ban, o Corinthians está de olho em oportunidades de mercado para se reforçar. Foi assim que fechou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista e do lateral-esquerdo Pedro Milans, dois atletas que estavam sem contrato.

Gabriel já foi anunciado, enquanto Milans ainda vai passar por exames e assinar o vínculo. Outra novidade que será anunciada em breve é a contratação do volante Matheus Pereira, que é formado na base corintiana e estava no Fortaleza.