Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians encaminha ida de Félix Torres ao Inter e tenta mais duas saídas

Estadão Conteúdo

O Corinthians está a poucos detalhes de acertar a transferência do zagueiro Félix Torres para o Internacional, por empréstimo, em mais um movimento importante dentro da estratégia de reduzir o custo da folha salarial do futebol. Neste caso, o clube do Parque São Jorge se livra de uma parte do salário do equatoriano, já que o pagamento será dividido com o Inter.

A diretoria alvinegra espera encontrar soluções parecidas para o volante Alex Santana e o atacante Hector Hernández, que não estão nos planos do técnico Dorival Júnior e treinam separadamente do restante do elenco. Santana tem contrato até dezembro de 2027 e Hernández, até o fim de 2026.

Ángel Romero, Talles Magno e Maycon são os nomes que já deixaram o clube. Fabrizio Angilleri ainda não teve a saída oficializada, mas está sem contrato, já que seu vínculo se encerrou em dezembro e não houve acordo por renovação.

Ao mesmo tempo, após pagar o Santos Laguna pela dívida que tinha em razão da compra de Félix Torres e derrubar o transfer ban, o Corinthians está de olho em oportunidades de mercado para se reforçar. Foi assim que fechou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista e do lateral-esquerdo Pedro Milans, dois atletas que estavam sem contrato.

Gabriel já foi anunciado, enquanto Milans ainda vai passar por exames e assinar o vínculo. Outra novidade que será anunciada em breve é a contratação do volante Matheus Pereira, que é formado na base corintiana e estava no Fortaleza.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Félix Torres
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente

Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém

13.01.26 12h33

mais esportes

Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais

Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15

13.01.26 11h57

Mais esportes

Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar

Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos

13.01.26 11h34

MMA Sport Club

GFTeam Maricá realiza cerimônia de graduação

13.01.26 11h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

APRESENTADO

Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo

Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará

12.01.26 23h22

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

13.01.26 7h00

FUTEBOL

Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE

Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada

13.01.26 10h54

Futebol

Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha

Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

13.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda