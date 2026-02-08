Corinthians encaminha contratação do meia marroquino Zakaria Labyad, amigo de Memphis Estadão Conteúdo 08.02.26 12h42 O Corinthians encaminhou a contratação do meia Zakaria Labyad. O jogador marroquino tem acerto avançado com o clube e deve assinar contrato até o fim de 2026, restando apenas detalhes burocráticos para a oficialização. A informação foi confirmada pelo presidente Osmar Stabile, que afirmou que o negócio está praticamente definido. "O marroquino é praticamente certo", disse o dirigente, em entrevista concedida aos jornalistas no sábado, na Arena Barueri. Livre no mercado, Labyad avançou nas negociações por não envolver custos de transferência e por ter salário considerado compatível com a atual realidade financeira do Corinthians. A diretoria entende que o perfil do jogador atende uma busca por reforços no setor de meio-campo nesta janela. Revelado nas categorias de base do PSV, o meia teve passagem por clubes como Sporting, Utrecht e Ajax antes de atuar pelo Dalian Yingbo, da China, onde jogou nas duas últimas temporadas. Em 2024, disputou 31 partidas, marcou seis gols e deu nove assistências. No ano passado, foram 25 jogos, com seis gols e quatro assistências. Labyad também tem relação antiga com Memphis, com quem atuou na temporada 2011/2012. Em agosto de 2025, o atacante holandês chegou a comentar em uma publicação do marroquino nas redes sociais, sugerindo sua vinda ao Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Zakaria Labyad Memphis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56 Futebol Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8) Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela. 08.02.26 9h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 É HOJE! Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região 08.02.26 7h00