Corinthians encaminha contratação do meia marroquino Zakaria Labyad, amigo de Memphis

Estadão Conteúdo

O Corinthians encaminhou a contratação do meia Zakaria Labyad. O jogador marroquino tem acerto avançado com o clube e deve assinar contrato até o fim de 2026, restando apenas detalhes burocráticos para a oficialização.

A informação foi confirmada pelo presidente Osmar Stabile, que afirmou que o negócio está praticamente definido. "O marroquino é praticamente certo", disse o dirigente, em entrevista concedida aos jornalistas no sábado, na Arena Barueri.

Livre no mercado, Labyad avançou nas negociações por não envolver custos de transferência e por ter salário considerado compatível com a atual realidade financeira do Corinthians. A diretoria entende que o perfil do jogador atende uma busca por reforços no setor de meio-campo nesta janela.

Revelado nas categorias de base do PSV, o meia teve passagem por clubes como Sporting, Utrecht e Ajax antes de atuar pelo Dalian Yingbo, da China, onde jogou nas duas últimas temporadas. Em 2024, disputou 31 partidas, marcou seis gols e deu nove assistências. No ano passado, foram 25 jogos, com seis gols e quatro assistências.

Labyad também tem relação antiga com Memphis, com quem atuou na temporada 2011/2012. Em agosto de 2025, o atacante holandês chegou a comentar em uma publicação do marroquino nas redes sociais, sugerindo sua vinda ao Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Zakaria Labyad

Memphis
