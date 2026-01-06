Corinthians empata sem gols com o Luverdense e deixa classificação em aberto na Copinha

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians se complicou na briga por vaga na segunda fase ao empatar sem gols com o Luverdense, nesta terça-feira, em Jaú, pela segunda rodada do Grupo 8. O resultado expôs limitações já vistas na estreia e deixou o time alvinegro dependente da última rodada para avançar.

Depois de uma atuação apenas mediana diante do Trindade, o Corinthians voltou a apresentar dificuldades ofensivas. Teve mais posse de bola, controlou territorialmente o jogo, mas errou em excesso no terço final e encontrou um adversário bem organizado defensivamente. O grande nome da partida foi o goleiro Kaíque Feijó, que garantiu o empate ao Luverdense com defesas decisivas nos minutos finais.

Com o resultado, o XV de Jaú, que venceu o Trindade-GO por 2 a 1, chegou aos seis pontos, garantiu a classificação antecipada e assumiu a liderança do Grupo 8. O Corinthians aparece em segundo, com quatro, enquanto o Luverdense soma um e o Trindade segue zerado. A vaga alvinegra será decidida justamente contra o XV, já classificado.

O primeiro tempo até começou movimentado, com disputa intensa no meio-campo, mas perdeu ritmo com o passar dos minutos. O Corinthians pouco sofreu defensivamente, porém criou pouco. A melhor chance veio apenas no último lance da etapa inicial, quando Favela cabeceou fraco, facilitando a defesa do goleiro do time mato-grossense.

A etapa final manteve o equilíbrio e a falta de criatividade. O jogo só ganhou emoção na reta final. Aos 41 minutos, Felipe Santos cruzou e Guilherme Souza cabeceou com perigo, assustando o goleiro Matheus.

Já nos acréscimos, o Corinthians teve suas melhores oportunidades: Araújo obrigou Kaíque Feijó a grande defesa de cabeça, e, na sequência, o goleiro voltou a salvar em finalização de Iago, consolidando o empate.

Após as partidas desta terça-feira, os times já classificados são: Grêmio, Mirassol, XV de Jaú, Botafogo-SP, Guanabara City-GO, Ponte Preta e Retrô-PB.

Em outro destaque do dia, o Vasco foi derrotado pelo Guanabara City por 3 a 1, resultado que garantiu a equipe goiana na próxima fase do Grupo 12 e deixou os cariocas pressionados para a sequência da competição.

Confira os jogos desta segunda-feira:

Grupo 1

Santa Fe 1 x 1 Volta Redonda-RJ Atlético-BA 1 x 1 Chapecoense

Grupo 3

Tanabi 0 x 5 América-RN Sobradinho-DF 1 x 2 Goiás

Grupo 5

Araçatuba 1 x 2 Osasco Sporting

Grupo 6

Grêmio Prudente 4 x 0 Olímpico-SE

Grupo 7

Assisense 0 x 3 Guarani

Grupo 8

Luverdense-MT 0 x 0 Corinthians XV de Jaú 2 x 1 Trindade-GO

Grupo 9

América-SP 0 x 0 Inter de Limeira CSA-AL 0 x 0 Bahia

Grupo 10

Comercial 2 x 0 Noroeste

Grupo 11

Bandeirante 1 x 3 Botafogo-SP Tuna Luso-PA 1 x 1 Santa Cruz-PE

Grupo 12

Guanabara City-GO 3 x 1 Vasco I9 Futebol Clube 2 x 2 Velo Clube

Grupo 13

Francana 1 x 0 Barra-SC

Grupo 28

Flamengo-SP 0 x 0 Capivariano Rio Branco-ES 0 x 2 Vitória-BA

Grupo 31

Juventus 2 x 0 São Bento Cascavel-PR 0 x 2 Retrô