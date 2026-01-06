Corinthians empata sem gols com o Luverdense e deixa classificação em aberto na Copinha Estadão Conteúdo 06.01.26 21h58 Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians se complicou na briga por vaga na segunda fase ao empatar sem gols com o Luverdense, nesta terça-feira, em Jaú, pela segunda rodada do Grupo 8. O resultado expôs limitações já vistas na estreia e deixou o time alvinegro dependente da última rodada para avançar. Depois de uma atuação apenas mediana diante do Trindade, o Corinthians voltou a apresentar dificuldades ofensivas. Teve mais posse de bola, controlou territorialmente o jogo, mas errou em excesso no terço final e encontrou um adversário bem organizado defensivamente. O grande nome da partida foi o goleiro Kaíque Feijó, que garantiu o empate ao Luverdense com defesas decisivas nos minutos finais. Com o resultado, o XV de Jaú, que venceu o Trindade-GO por 2 a 1, chegou aos seis pontos, garantiu a classificação antecipada e assumiu a liderança do Grupo 8. O Corinthians aparece em segundo, com quatro, enquanto o Luverdense soma um e o Trindade segue zerado. A vaga alvinegra será decidida justamente contra o XV, já classificado. O primeiro tempo até começou movimentado, com disputa intensa no meio-campo, mas perdeu ritmo com o passar dos minutos. O Corinthians pouco sofreu defensivamente, porém criou pouco. A melhor chance veio apenas no último lance da etapa inicial, quando Favela cabeceou fraco, facilitando a defesa do goleiro do time mato-grossense. A etapa final manteve o equilíbrio e a falta de criatividade. O jogo só ganhou emoção na reta final. Aos 41 minutos, Felipe Santos cruzou e Guilherme Souza cabeceou com perigo, assustando o goleiro Matheus. Já nos acréscimos, o Corinthians teve suas melhores oportunidades: Araújo obrigou Kaíque Feijó a grande defesa de cabeça, e, na sequência, o goleiro voltou a salvar em finalização de Iago, consolidando o empate. Após as partidas desta terça-feira, os times já classificados são: Grêmio, Mirassol, XV de Jaú, Botafogo-SP, Guanabara City-GO, Ponte Preta e Retrô-PB. Em outro destaque do dia, o Vasco foi derrotado pelo Guanabara City por 3 a 1, resultado que garantiu a equipe goiana na próxima fase do Grupo 12 e deixou os cariocas pressionados para a sequência da competição. Confira os jogos desta segunda-feira: Grupo 1 Santa Fe 1 x 1 Volta Redonda-RJ Atlético-BA 1 x 1 Chapecoense Grupo 3 Tanabi 0 x 5 América-RN Sobradinho-DF 1 x 2 Goiás Grupo 5 Araçatuba 1 x 2 Osasco Sporting Grupo 6 Grêmio Prudente 4 x 0 Olímpico-SE Grupo 7 Assisense 0 x 3 Guarani Grupo 8 Luverdense-MT 0 x 0 Corinthians XV de Jaú 2 x 1 Trindade-GO Grupo 9 América-SP 0 x 0 Inter de Limeira CSA-AL 0 x 0 Bahia Grupo 10 Comercial 2 x 0 Noroeste Grupo 11 Bandeirante 1 x 3 Botafogo-SP Tuna Luso-PA 1 x 1 Santa Cruz-PE Grupo 12 Guanabara City-GO 3 x 1 Vasco I9 Futebol Clube 2 x 2 Velo Clube Grupo 13 Francana 1 x 0 Barra-SC Grupo 28 Flamengo-SP 0 x 0 Capivariano Rio Branco-ES 0 x 2 Vitória-BA Grupo 31 Juventus 2 x 0 São Bento Cascavel-PR 0 x 2 Retrô Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10