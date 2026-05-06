Corinthians é salvo por gol de Gustavo Henrique e arranca empate com Santa Fe pela Libertadores Estadão Conteúdo 06.05.26 23h46 O Corinthians foi vazado após três jogos, mas evitou a derrota no fim pela Libertadores. O time empatou por 1 a 1 com o Santa Fe na noite desta quarta-feira, no El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Os 2.640 metros de altitude contribuíram para o jogo lento e abaixo da média do time de Fernando Diniz. Hugo Rodallega fez o gol dos colombianos. Gustavo Henrique salvou, aos 47 minutos do segundo tempo. A equipe corintiana foi superior ao adversário apenas por um breve momento do primeiro tempo. O Santa Fe assumiu o protagonismo ainda no fim da primeira etapa e dominou quase todo o segundo tempo, quando abriu o placar após bonito passe de Jáder Obrian. A reação do Corinthians tardou, com substituições que demoraram, falta de criatividade e lentidão diante do ar rarefeito. A pressão final salvou a equipe. O time brasileiro se mantém na liderança do Grupo E, com 10 pontos. Se o Peñarol não vencer o Platense nesta quinta-feira, a classificação corintiana está garantida. O Corinthians até iniciou com superioridade sobre o Santa Fe. A equipe ocupava o campo de ataque e não era ameaçada pelos colombianos. Os donos da casa, porém, conseguiam se postar bem defensivamente e impedir as conclusões corintianas. O time paulista também se atrapalhou, com erros de passes. Os vacilos davam oportunidade de o Santa Fe subir ao ataque. A equipe colombiana se limitou a chutes de longa distância, apostando que a altitude pudesse comprometer Hugo Souza. A ida para o vestiário com o placar zerado foi justa diante dos erros dos dois lados. Ainda assim, foi o Corinthians que teve mais volume e presença ofensiva para abrir o placar. André desperdiçou a melhor chance, furando dentro da área, aos 32 minutos. O Santa Fe apostou no prejuízo da altitude ao Corinthians na segunda etapa. Os mandantes voltaram com mais posse de bola no campo ofensivo, mas ainda careciam de repertório. A equipe se limitou a bolas aéreas e chutes de longe. Quando o Corinthians conseguiu colocar a bola no chão, o time teve qualidade para construir desde a defesa. Aos seis minutos, a equipe avançou pelo lado esquerdo, Yuri Alberto cruzou rasteiro, e Matheuzinho chegava sozinho, mas o lateral não alcançou para finalizar. O problema foi que não houve nova chance igual. A sequência foi de sustos. Aos sete, Rodallega insistiu no chute de longe e obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa, mandando para escanteio. Na bola parada, o goleiro precisou fazer milagre em dois tempos em cabeceio de Toscano. Em nova saída do canto, a bola raspou a trave, com Hugo tirando, com os olhos, a finalização de Emmanuel Oliveira. O relativo controle que o Corinthians teve no primeiro tempo não se via na segunda etapa. O time ficou limitado a contra-ataques, que nem sempre tinham tantas opções de passe, com atletas alvinegros já desgastados. Melhores na partida, os colombianos abriram o placar aos 14 minutos. Rodallega recebeu bola enfiada entre os zagueiros corintianos, ficou cara a cara com Hugo e apenas tirou do goleiro para que o Santa Fe saísse na frente. O auxiliar chegou a assinalar impedimento, mas o VAR mostrou que o calcanhar de Matheus Bidu dava condições ao atacante. O lance destoou do que o Santa Fe fazia até então, coroando a boa visão de Jáder Obrian, que havia entrado já no segundo tempo. O Santa Fe continuou em cima. O Corinthians, abalado, tinha seus meias distantes uns dos outros e dificuldade em reagir. Fernando Diniz tentou mudar o jogo apenas com orientações na pausa para reidratação, mas não promoveu substituições, já com 25 minutos da etapa complementar. Apenas aos 30, o técnico buscou mais ofensividade, com Dieguinho no lugar de André. O garoto foi quem mais tentou buscar jogo, mas ainda não era suficiente. A pressão final, no abafa, foi o que salvou. Matheuzinho cruzou, e Gustavo Henrique, como centroavante, subiu mais que todo mundo e mandou para as redes. O Corinthians tem pela frente o clássico com o São Paulo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Majestoso será na Neo Química Arena, no domingo, às 18h30 (de Brasília). FICHA TÉCNICA SANTA FE 1 X 1 CORINTHIANS SANTA FE - Andrés Mosquera; Helibelton Palacios (Luis Palacios), Emmanuel Olivera (Ivan Scarpeta) e Victor Moreno; Yaicar Perlaza (Jáder Obrian); Dani Torres, Kilian Toscano (Jhojan Torres), Omar Fernández (Alexis Zapata) e Christian Mafla; Nahuel Bustos e Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto. CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzino, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (André Carrillo), André (Dieguinho), Breno Bidon (Kaio César) e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Hugo Rodallega, aos 14, e Gustavo Henrique, aos 47 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Emmanuel Oliveira, Yaicar Perlaza, Hugo Rodallega e Alexis Zapata (Santa Fe). ÁBRITRO - Kevin Ortega (PER). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - El Campín, em Bogotá, na Colômbia (COL). 